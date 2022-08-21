https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-savunma-bakanligi-rosoboroneksport-army-2022de-milyonlarca-dolarlik-sozlesmeler-imzaladi-1060218111.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rosoboroneksport Army-2022’de milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rosoboroneksport Army-2022’de milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un uluslararası savunma forumu Army-2022’de neredeyse 400 milyon dolarlık sözleşmeler... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T23:29+0300
2022-08-21T23:29+0300
2022-08-21T23:43+0300
rusya savunma bakanlığı
dünya
sözleşme
rosoboroneksport
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rosoboroneksport, Army-2022 kapsamında neredeyse 400 milyon dolarlık 2 sözleşme imzaladı.Açıklamada, “Rosoboroneksport A.Ş. tarafından askeri-teknik işbirliği kapsamında değeri 390 milyon doları aşan iki sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın verilerine göre forumu yedi günü boyunca, 18'i üst düzey olmak üzere 85 yabancı ülke delegasyonu da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 903 bin 536 kişi ziyaret etti.Forum çerçevesinde 187 yuvarlak masa, 52 konferans, 32 kurumlar arası toplantı ve 69 brifing olmak üzere 340 etkinlik gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılki rakama göre bir buçuk kat fazla. İş programına ise 22 bine yakın kişi katıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, sözleşme, rosoboroneksport
rusya savunma bakanlığı, sözleşme, rosoboroneksport
Rusya Savunma Bakanlığı: Rosoboroneksport Army-2022’de milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı
23:29 21.08.2022 (güncellendi: 23:43 21.08.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un uluslararası savunma forumu Army-2022’de neredeyse 400 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rosoboroneksport, Army-2022 kapsamında neredeyse 400 milyon dolarlık 2 sözleşme imzaladı.
Açıklamada, “Rosoboroneksport A.Ş. tarafından askeri-teknik işbirliği kapsamında değeri 390 milyon doları aşan iki sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın verilerine göre forumu yedi günü boyunca, 18'i üst düzey olmak üzere 85 yabancı ülke delegasyonu da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 903 bin 536 kişi ziyaret etti.
Forum çerçevesinde 187 yuvarlak masa, 52 konferans, 32 kurumlar arası toplantı ve 69 brifing olmak üzere 340 etkinlik gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılki rakama göre bir buçuk kat fazla. İş programına ise 22 bine yakın kişi katıldı.