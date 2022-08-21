https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-savunma-bakanligi-rosoboroneksport-army-2022de-milyonlarca-dolarlik-sozlesmeler-imzaladi-1060218111.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rosoboroneksport Army-2022’de milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rosoboroneksport Army-2022’de milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un uluslararası savunma forumu Army-2022’de neredeyse 400 milyon dolarlık sözleşmeler... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T23:29+0300

2022-08-21T23:29+0300

2022-08-21T23:43+0300

rusya savunma bakanlığı

dünya

sözleşme

rosoboroneksport

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rosoboroneksport, Army-2022 kapsamında neredeyse 400 milyon dolarlık 2 sözleşme imzaladı.Açıklamada, “Rosoboroneksport A.Ş. tarafından askeri-teknik işbirliği kapsamında değeri 390 milyon doları aşan iki sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın verilerine göre forumu yedi günü boyunca, 18'i üst düzey olmak üzere 85 yabancı ülke delegasyonu da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 903 bin 536 kişi ziyaret etti.Forum çerçevesinde 187 yuvarlak masa, 52 konferans, 32 kurumlar arası toplantı ve 69 brifing olmak üzere 340 etkinlik gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılki rakama göre bir buçuk kat fazla. İş programına ise 22 bine yakın kişi katıldı.

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2022

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rusya savunma bakanlığı, sözleşme, rosoboroneksport