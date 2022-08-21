https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-savunma-bakani-soygu-bizi-tecrit-etmek-imkansiz---1060198187.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Bizi tecrit etmek imkansız

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Bizi tecrit etmek imkansız

Rusya'nın en büyük nükleer güç ve yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, böyle bir ülkeyi tecrit... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T11:24+0300

2022-08-21T11:24+0300

2022-08-21T12:24+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

ukrayna

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Şoygu'nun Rossiya-24 televizyonuna verdiği röportajın bir kısmı yayınlandı. Rusya'nın tecrit edileceğine dair Batı'dan sürekli olarak yükselen seslere yanıt veren Savunma Bakanı, "Bunu başarmak oldukça zor, bizim ülkemiz için ise neredeyse imkansız. Zira en büyük nükleer devletiz, yüzölçümü bakımından en büyük ülkeyiz" dedi. Rusya'nın bilimde öncü olduğuna, oldukça iyi gelişmiş endüstriye ve savunma sanayisine sahip olduğuna dikkat çeken Şoygu, bizzat tarihin de böyle bir ülkeyi tecrit etmenin son derece zor olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. Birçok kişinin Ukrayna'daki özel askeri harekatın uluslararası savunma forumu Army-2022'ye katılan işletmelerin, firmaların, delegelerin ve dolayısıyla silah alım-satım hacmini etkileyeceğini umduğunu kaydeden Şoygu, "Dostlar dost olarak kaldı. Her taraftan uygulanan bu en devasa baskı, onlara nüfuz etmedi" diye konuştu.'Kinjal hipersonik füzesi ve 5. nesil Su-57 uçakları, Ukrayna'da kullanıldı' Şoygu, Kinjal hipersonik füzesinin Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında 3 kere kullanıldığını belirtti. Kinjal hipersonik füzelerinin söz konusu 3 kullanım sırasında en parlak özelliklerini ortaya koyduğunu söyleyen Şoygu, sadece özel önem taşıyan hedeflerin bu füzelerle vurulduğunun altını çizdi. "Dünyada hiçbir füze, Kinjal'in özelliklerine sahip değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin hem hipersonik, hem bu kadar hızlı ve bu tür delici özelliklere sahip bir füzesi yok. Tespit edilmesi ve önlenmesi imkansız" diye devam eden Şoygu, Kinjal'in 10 Mach hıza ulaşabildiğini ve seyir halindeyken hem dikey hem de yatay olarak yön değiştirebildiğini anlattı. Şoygu, Rusya ordusunun harekat sırasında 5. nesil Su-57 uçaklarını kullandığını da kaydetti. 'Ukrayna'da ele geçirdiğimiz Batılı silahların zayıf noktalarını tespit ettik' Rus uzmanların Ukrayna'da ele geçirilen Batılı silahları incelediğini söyleyen Şoygu, Rus tarafının bu silahlarla nasıl mücadele edileceğini ve onlara nasıl karşı koyulacağını halihazırda bildiğini vurguladı. Bu silahlar arasında NLAW, Javelin tanksavar kompleksleri, Stinger füze kompleksleri, M-777 obüsleri, çok namlulu roketatar sistemleri bulunduğunu kaydeden Şoygu, Javelin sistemlerinin menzilinin Rus Kornet sistemlerinin yarısı kadar olduğunu, Rus füze komplekslerinin de daha iyi özelliklere sahip olduğunu belirtti.

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