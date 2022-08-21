https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-odessada-abd-yapimi-himars-roketi-deposu-kalibr-fuzeleriyle-imha-edildi-1060205688.html
Rusya: Odessa'da ABD yapımı HIMARS roketi deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi
Rusya: Odessa'da ABD yapımı HIMARS roketi deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait roketlerin... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T14:46+0300
2022-08-21T14:46+0300
2022-08-21T14:46+0300
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igor konaşenkov
himars
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Konaşenkov, "Odessa Bölgesi'nin Mayorskoye yerleşiminde ABD yapımı HIMARS'a ve Batı yapımı savunma sistemlerine ait roketlerin bulunduğu depo, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı Kalibr füzeleriyle imha edildi" dedi. Nikolayev ve Herson bölgelerinde 100'den fazla Ukrayna askeri ile 7 zırhlı aracın yok edildiğini belirten Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novomihaylovka yerleşiminde 30'dan fazla Ukrayna askeri ile 1 tank ve muhtelif askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, DHC'nin Tsukurino yerleşiminde Ukrayna merkezli aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütüne ait geçici konuşlanma noktasının imha edildiğinin altını çizdi. Zaporojye Bölgesi'nde 100 tondan fazla yakıtın bulunduğu bir yakıt deposunun vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, çeşitli bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezinin imha edildiğini ekledi.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, himars
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, himars
Rusya: Odessa'da ABD yapımı HIMARS roketi deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait roketlerin bulunduğu depoyu Kalibr füzeleriyle imha ettiğini duyurdu.
Konaşenkov, "Odessa Bölgesi'nin Mayorskoye yerleşiminde ABD yapımı HIMARS'a ve Batı yapımı savunma sistemlerine ait roketlerin bulunduğu depo, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı Kalibr füzeleriyle imha edildi" dedi.
Nikolayev ve Herson bölgelerinde 100'den fazla Ukrayna askeri ile 7 zırhlı aracın yok edildiğini belirten Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novomihaylovka yerleşiminde 30'dan fazla Ukrayna askeri ile 1 tank ve muhtelif askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Konaşenkov, DHC'nin Tsukurino yerleşiminde Ukrayna merkezli aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütüne ait geçici konuşlanma noktasının imha edildiğinin altını çizdi.
Zaporojye Bölgesi'nde 100 tondan fazla yakıtın bulunduğu bir yakıt deposunun vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, çeşitli bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezinin imha edildiğini ekledi.