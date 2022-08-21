https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-odessada-abd-yapimi-himars-roketi-deposu-kalibr-fuzeleriyle-imha-edildi-1060205688.html

Rusya: Odessa'da ABD yapımı HIMARS roketi deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi

Rusya: Odessa'da ABD yapımı HIMARS roketi deposu Kalibr füzeleriyle imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Odessa Bölgesi'nde ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) ait roketlerin... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T14:46+0300

2022-08-21T14:46+0300

2022-08-21T14:46+0300

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himars

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Konaşenkov, "Odessa Bölgesi'nin Mayorskoye yerleşiminde ABD yapımı HIMARS'a ve Batı yapımı savunma sistemlerine ait roketlerin bulunduğu depo, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz bazlı Kalibr füzeleriyle imha edildi" dedi. Nikolayev ve Herson bölgelerinde 100'den fazla Ukrayna askeri ile 7 zırhlı aracın yok edildiğini belirten Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novomihaylovka yerleşiminde 30'dan fazla Ukrayna askeri ile 1 tank ve muhtelif askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, DHC'nin Tsukurino yerleşiminde Ukrayna merkezli aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütüne ait geçici konuşlanma noktasının imha edildiğinin altını çizdi. Zaporojye Bölgesi'nde 100 tondan fazla yakıtın bulunduğu bir yakıt deposunun vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, çeşitli bölgelerde Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezinin imha edildiğini ekledi.

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