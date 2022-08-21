https://sputniknews.com.tr/20220821/mustafa-sandal-ile-ak-partili-tunc-arasinda-multeci-tartismasi-soru-sormam-mi-zorunuza-gidiyor-1060199766.html
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasında mülteci tartışması: 'Soru sormam mı zorunuza gidiyor?'
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasında mülteci tartışması: 'Soru sormam mı zorunuza gidiyor?'
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında, ‘vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısıyla' ilgili tartışma yaşandı. Ümit Özdağ da kendisine yönelik... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:39+0300
2022-08-21T12:39+0300
2022-08-21T12:43+0300
ümit özdağ
mustafa sandal
türkiye
yılmaz tunç
mülteci
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Şarkıcı Mustafa Sandal ile AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, arasında sosyal medyada 'vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı' tartışması çıktı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sandal, "Sn. Soylu 200 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn. Özdağ ise 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru 1: Hangisi doğru? Soru 2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes!!" yazdı.Sandal’ın paylaşımını alıntılayarak yanıtlayan Tunç da, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a atıfta bulunarak, "Devletin İçişleri Bakanı'nın verdiği rakam ile yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, 'sanatçı' olmak yetmiyor" dedi.Tunç’un paylaşımına tepki gösteren Sandal ise, "Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da, vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.Tunç'un kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Özdağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Y. Tunç yalancı sensin. Terbiyesiz adam. Türkiye’nin işgaline izin verdiğiniz için tarih sizi asla affetmeyecek. 1 ay önce Afganların sayısı açıkladığım zamanda yalan demiştiniz. 2 gün önce açıklamamı Soylu doğruladı. Yalancılık senin mesleğin. Ne diyelim, başkan vekili olmak yetmiyor" yazdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 90 bini çocuk, 120 bini de; 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220718/mustafa-sandal-siginmaci-paylasimimin-ardindan-emniyetten-aradilar-1058821658.html
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ümit özdağ, mustafa sandal, yılmaz tunç, mülteci
ümit özdağ, mustafa sandal, yılmaz tunç, mülteci
Mustafa Sandal ile AK Partili Tunç arasında mülteci tartışması: 'Soru sormam mı zorunuza gidiyor?'
12:39 21.08.2022 (güncellendi: 12:43 21.08.2022) Abone ol
Mustafa Sandal ile AK Partili Yılmaz Tunç arasında, ‘vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısıyla' ilgili tartışma yaşandı. Ümit Özdağ da kendisine yönelik ifadelerinden dolayı Tunç'a tepki gösterdi.
Şarkıcı Mustafa Sandal ile AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, arasında sosyal medyada 'vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı' tartışması çıktı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sandal, "Sn. Soylu 200 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi, 120 bini oy kullanacak dedi. Sn. Özdağ ise 1 milyon 476 bin 368 kişi dedi. Soru 1: Hangisi doğru? Soru 2: Kendi ülkesinde geleceği için mücadele etmeyenler, evlatlarımızın yarınına mı karar verecek? Pes!!" yazdı.
Sandal’ın paylaşımını alıntılayarak yanıtlayan Tunç da, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a atıfta bulunarak, "Devletin İçişleri Bakanı'nın verdiği rakam ile yalanı meslek haline getirmiş birisinin yalanını kıyaslayarak bu soruyu sorabiliyorsun ya. Ne diyelim, 'sanatçı' olmak yetmiyor" dedi.
Tunç’un paylaşımına tepki gösteren Sandal ise, "Sn. Tunç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bu kadar kolay bir şekilde Suriyelilere verilmesi zorunuza gitmiyor da benim soru sormam mı zorunuza gidiyor? Yoksa size göre bu ülkenin sanatçısının da, vatandaşının da size soru sorma hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.
Tunç'un kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Özdağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Y. Tunç yalancı sensin. Terbiyesiz adam. Türkiye’nin işgaline izin verdiğiniz için tarih sizi asla affetmeyecek. 1 ay önce Afganların sayısı açıkladığım zamanda yalan demiştiniz. 2 gün önce açıklamamı Soylu doğruladı. Yalancılık senin mesleğin. Ne diyelim, başkan vekili olmak yetmiyor" yazdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 90 bini çocuk, 120 bini de; 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın" demişti.