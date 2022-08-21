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Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı
Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T22:22+0300
2022-08-21T22:22+0300
spor
mesut özil
medipol başakşehir
maç
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Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı.Sezonun ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, konuk ettiği Kayserispor'u Nacer Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı.Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti. İkinci yenilgisini alan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldikten sonra Süper Lig'in 4. haftasını bay geçecek. Kayserispor ise 4. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.Mesut Özil ilk kez sahadaMedipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80'inci dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
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mesut özil, medipol başakşehir, maç
mesut özil, medipol başakşehir, maç

Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı

22:22 21.08.2022
© İHAMedipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı
Medipol Başakşehir'de Mesut Özil ilk kez sahaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasındaki ikinci lig maçını da kazandı.
Sezonun ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, konuk ettiği Kayserispor'u Nacer Chadli ve Berkay Özcan'ın golleriyle mağlup etmeyi başardı.
Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan İstanbul ekibi puanını 7'ye yükseltti. İkinci yenilgisini alan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldikten sonra Süper Lig'in 4. haftasını bay geçecek. Kayserispor ise 4. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Mesut Özil ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Kayserispor karşısında giydi.
Yedekler arasında yer alan Mesut, mücadelenin 80'inci dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda görev aldı. Tribünlerden de Mesut'a destek tezahüratları yapıldı.
Mesut Özil, Süper Lig'de son maçını 20 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede oynamıştı. Mesut, 153 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıktı.
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