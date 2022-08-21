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https://sputniknews.com.tr/20220821/marmarayda-koltuklara-uzanip-uyudular-1060204880.html
Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular
Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular
Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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Kartal Marmaray’da gündüz vakitlerinde iddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti.O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html
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marmaray, uyku
marmaray, uyku

Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

14:17 21.08.2022 (güncellendi: 14:20 21.08.2022)
© İHAMarmaray'da koltuklarda uyuyakalan gençler
Marmaray'da koltuklarda uyuyakalan gençler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.
Kartal Marmaray’da gündüz vakitlerinde iddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.
Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti.
O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
TÜRKİYE
Marmaray'da kavga çıktı: Yolculardan biri diğerini kündeye getirdi
21 Temmuz, 14:22
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