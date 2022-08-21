https://sputniknews.com.tr/20220821/marmarayda-koltuklara-uzanip-uyudular-1060204880.html

Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular

Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T14:17+0300

2022-08-21T14:17+0300

2022-08-21T14:20+0300

marmaray

türkiye

uyku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060204735_0:228:828:694_1920x0_80_0_0_9f4fb3ea946ce3be3e775283850da59b.jpg

Kartal Marmaray’da gündüz vakitlerinde iddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti.O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaray, uyku