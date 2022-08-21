https://sputniknews.com.tr/20220821/marmarayda-koltuklara-uzanip-uyudular-1060204880.html
Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular
Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular
Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T14:17+0300
2022-08-21T14:17+0300
2022-08-21T14:20+0300
marmaray
türkiye
uyku
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Kartal Marmaray’da gündüz vakitlerinde iddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı. Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti.O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220721/marmarayda-kavga-cikti-yolculardan-biri-digerini-kundeye-getirdi-1058973363.html
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marmaray, uyku
Marmaray'da koltuklara uzanıp uyudular
14:17 21.08.2022 (güncellendi: 14:20 21.08.2022) Abone ol
Kartal’da bir grup genç, Marmaray’da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.
Kartal Marmaray’da gündüz vakitlerinde iddiaya göre, bir grup genç yolculuk etmek için bindiği Marmaray'da koltuklara uzanıp uyuyakaldı.
Bir süre o halde yolculuk yapan gençler, diğer yolcular tarafından dikkat çekti.
O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.