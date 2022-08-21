https://sputniknews.com.tr/20220821/mardindeki-kazadan-yarali-kurtuldu-arkadas-akraba-tanidik-hepsi-vefat-etti-hala-soktayim-1060190489.html

Mardin'deki kazadan yaralı kurtuldu: 'Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti, hala şoktayım'

Mardin'deki kazadan yaralı kurtuldu: 'Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti, hala şoktayım'

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazadan yaralı kurtulan Vedat Şanci, yaşadıklarını "Ayağımdan yara aldım, kırık var. Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T00:43+0300

2022-08-21T00:43+0300

2022-08-21T00:51+0300

kaza

mardin

türkiye

yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Vedat Şanci, kaza anını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kazada ayağı kırılarak yaralanan Şanci, “İkinci kaza anında biz oradaydık. Kamyon geldi. Freni patlamıştı, eski araçtı. Daha önce orada çalışan arkadaş bize bilgi verdi. Dedi ki, 'Silopi'den gelmiş araçlar eskidir. Balatalarının da eski olduğu bilgisi' verildi, ama biz uymadık. Jandarma yolu kesmedi. Nöbet tutmadılar, yolu kesmediler. Birinci kaza olduktan sonra hiçbir sıkıntı bir sorun yoktu. O an 3-4 kişi ölmüştü. İkinci kazada orada önlem alınmadığı için ikinci TIR da geldi, freni patlayıp insanların içine daldı. Çok sayıda insanı kendisiyle birlikte sürükledi. Çok sayıda insan orada yaralandı. Bir de ölüler var. Kimisinin başı yok, kimisinin vücudu yok. Ben oradan sağ kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Ayağımdan yara aldım, kırık var. Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti. Hala şoktayım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Birden oldu her şey. Allah rahmet eylesin" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html

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