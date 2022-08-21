https://sputniknews.com.tr/20220821/kendisini-kazara-vuran-18-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1060213282.html

Kendisini kazara vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kendisini kazara vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T18:57+0300

2022-08-21T18:57+0300

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silah

türkiye

kaza

ölüm

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Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kemerkaya köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Şivan Baykuş, evde tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vurdu.Silah sesinin gelmesi üzerine olay yerine koşan Baykuş'un yakınları Şivan Baykuş'u kanlar içerisinde buldu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şirvan Baykuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şirvan Baykuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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