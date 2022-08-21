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Kendisini kazara vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kendisini kazara vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T18:57+0300
2022-08-21T19:00+0300
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kaza
ölüm
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Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kemerkaya köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Şivan Baykuş, evde tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vurdu.Silah sesinin gelmesi üzerine olay yerine koşan Baykuş'un yakınları Şivan Baykuş'u kanlar içerisinde buldu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şirvan Baykuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şirvan Baykuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220630/tabancayla-oynarken-kucuk-kardesini-oldurdu-1058147198.html
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silah, kaza, ölüm
silah, kaza, ölüm

Kendisini kazara vuran 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

18:57 21.08.2022 (güncellendi: 19:00 21.08.2022)
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Adıyaman'da tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kömür beldesine bağlı Kemerkaya köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Şivan Baykuş, evde tüfekle oynadığı esnada kendisini kazara vurdu.
Silah sesinin gelmesi üzerine olay yerine koşan Baykuş'un yakınları Şivan Baykuş'u kanlar içerisinde buldu. Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şirvan Baykuş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şirvan Baykuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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30 Haziran , 15:15
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