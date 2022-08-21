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Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı
Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı
Kartal sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:29+0300
2022-08-21T19:33+0300
kartal
türkiye
bomba tehdidi
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Kartal sahilinde iddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi.Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri de adrese sevk edildi.'El bombası olduğunu fark ettik'Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlar da adrese geldi. Şimdi de SAS ekipleri bekleniyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220708/astide-bomba-panigi-1058480956.html
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kartal, bomba tehdidi
kartal, bomba tehdidi

Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı

19:29 21.08.2022 (güncellendi: 19:33 21.08.2022)
© İHAKartal sahilde bomba paniği
Kartal sahilde bomba paniği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Kartal sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken SAS ekiplerinin gelerek olaya müdahalesi bekleniyor.
Kartal sahilinde iddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı.
Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi.
Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri de adrese sevk edildi.

'El bombası olduğunu fark ettik'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlar da adrese geldi. Şimdi de SAS ekipleri bekleniyor” diye konuştu.
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