https://sputniknews.com.tr/20220821/kadikoyde-motokuryeden-cevreyi-rahatsiz-eden-uc-kisiye-mike-tyson-yumrugu-1060201056.html

Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden üç kişiye 'Mike Tyson yumruğu'

Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden üç kişiye 'Mike Tyson yumruğu'

Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T12:58+0300

2022-08-21T12:58+0300

2022-08-21T13:11+0300

türkiye

yumruklu kavga

kadıköy

mike tyson

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Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta ‘Mike Tyson yumruğu’ attı. Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220808/denizde-tekmeli-yumruklu-kavga-1059653493.html

türkiye

kadıköy

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yumruklu kavga, kadıköy, mike tyson