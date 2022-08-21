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Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden üç kişiye 'Mike Tyson yumruğu'
Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden üç kişiye 'Mike Tyson yumruğu'
Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:58+0300
2022-08-21T13:11+0300
türkiye
yumruklu kavga
kadıköy
mike tyson
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Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta ‘Mike Tyson yumruğu’ attı. Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220808/denizde-tekmeli-yumruklu-kavga-1059653493.html
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yumruklu kavga, kadıköy, mike tyson
yumruklu kavga, kadıköy, mike tyson

Kadıköy'de motokuryeden çevreyi rahatsız eden üç kişiye 'Mike Tyson yumruğu'

12:58 21.08.2022 (güncellendi: 13:11 21.08.2022)
© İHAKadıköy'de Mike Tyson yumruklu kavga
Kadıköy'de Mike Tyson yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız eden davranışlardan bulununca orada bulunan bir motokurye çevreyi rahatsız eden kişilere adeta Mike Tyson yumruğu attı. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta ‘Mike Tyson yumruğu’ attı.
Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.
Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor.
Denizde tekmeli yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
TÜRKİYE
Denizde tekmeli yumruklu kavga
8 Ağustos, 13:53
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