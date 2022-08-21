https://sputniknews.com.tr/20220821/japonya-basbakani-kisida-kovid-19a-yakalandi--1060199906.html

Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı

Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

japonya

fumio kişida

koronavirüs

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Japonya Kabine Sekretaryası'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı. Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.

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japonya, fumio kişida, koronavirüs