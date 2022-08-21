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Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:41+0300
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koronavirüs
japonya
fumio kişida
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Japonya Kabine Sekretaryası'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı. Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.
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japonya, fumio kişida, koronavirüs
japonya, fumio kişida, koronavirüs

Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı

12:41 21.08.2022 (güncellendi: 12:42 21.08.2022)
© AAFumio Kişida
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.
Japonya Kabine Sekretaryası'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı.
Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.
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