https://sputniknews.com.tr/20220821/japonya-basbakani-kisida-kovid-19a-yakalandi--1060199906.html
Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:41+0300
2022-08-21T12:41+0300
2022-08-21T12:42+0300
koronavirüs
japonya
fumio kişida
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059982482_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_409f9831aeadcfc45f4a3beb65c2f69c.jpg
Japonya Kabine Sekretaryası'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı. Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059982482_99:0:747:486_1920x0_80_0_0_ac0c2763c485211ddf104e3e7a502133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, fumio kişida, koronavirüs
japonya, fumio kişida, koronavirüs
Japonya Başbakanı Kişida, Kovid-19'a yakalandı
12:41 21.08.2022 (güncellendi: 12:42 21.08.2022) Abone ol
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.
Japonya Kabine Sekretaryası'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Kişida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başbakan'ın virüs vaka izinin henüz saptanmadığı ve First Lady Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığı kaydedildi. Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırdı.
Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.