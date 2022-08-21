https://sputniknews.com.tr/20220821/istanbul-tersine-goc-veriyor-diyen-chpli-tekin-800-hane-sira-bekliyor-1060200657.html
'İstanbul tersine göç veriyor' diyen CHP'li Tekin: 800 hane sıra bekliyor
'İstanbul tersine göç veriyor' diyen CHP'li Tekin: 800 hane sıra bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden derlediği çalışmayı paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, üç yılda 10 bin hanenin kentten göç... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T13:01+0300
2022-08-21T13:01+0300
2022-08-21T13:02+0300
türkiye
gürsel tekin
ibb
chp
istanbul
göç
sığınmacı
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İstanbul'da ilçeler bazında son üç yılda Esenyurt’ta 1035, Bağcılarda 984, Küçükçekmece’de 780, Bahçelievler’de 624 ve Esenler’de 565 haneden tersine göç için belediyeye başvurduğunu aktaran CHP'li Tekin şunları söyledi:
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gürsel tekin, ibb, chp, istanbul, göç, sığınmacı
gürsel tekin, ibb, chp, istanbul, göç, sığınmacı
'İstanbul tersine göç veriyor' diyen CHP'li Tekin: 800 hane sıra bekliyor
13:01 21.08.2022 (güncellendi: 13:02 21.08.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerinden derlediği çalışmayı paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, üç yılda 10 bin hanenin kentten göç ettiğini belirtti.
İstanbul'da ilçeler bazında son üç yılda Esenyurt’ta 1035, Bağcılarda 984, Küçükçekmece’de 780, Bahçelievler’de 624 ve Esenler’de 565 haneden tersine göç için belediyeye başvurduğunu aktaran CHP'li Tekin şunları söyledi:
İstanbul tarihinde sadece 1. Dünya Savaşı sırasında göç vermiş, onun dışında genellikle göç almış bir şehir. Oysa şimdi tersine göç veriyor.
Şu anda da 800 hane sıra bekliyor. Başta Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde yaşayan insanlar tersine göç ediyor. Çoğunlukla Batman, Ordu, Diyarbakır ve çeşitli illere gittiklerini görüyoruz. Bu hane sayısının önümüzdeki günlerde de artmasını bekliyoruz.
Bir de sığınmacılar konusu var. Esenyurt, Esenler; mültecilerin en yoğun olduğu ilçeler. Afganlar, Suriyeliler, Mısırlılar istihdam edilmeye başlanınca pek çok kişi işinden oldu. Kirasını ödeyemedi, evini kaybetti. Çaresiz kalınca da sadece köyünüze dönebiliyorsunuz.
Bunca insan ‘Taşı toprağı altın’ diye İstanbul’a geldiler, sefaletle dönüyorlar. Hükümetin Anadolu’ya giden insanları tarım, hayvancılık konusunda desteklemesi gerekiyor. Sosyal devlet gibi davranılmalı.