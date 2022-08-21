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İnkumu plajında sahil şeridi doldu, belde araç girişlerine kapatıldı
İnkumu plajında sahil şeridi doldu, belde araç girişlerine kapatıldı
Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park edecek yer kalmayınca beldeye girişler... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-21T18:32+0300
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Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı. İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan vatandaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi. Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.Sabah saatlerinden itibaren İnkumu’na gelen binlerce kişi ise deniz ve güneşin tadını çıkardı. Beldede Kum Zambağı Festivali nedeniyle düzenlenen konserlerden dolayı akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20210723/bartin-ve-duzcede-denize-girisler-yasaklandi-1045038426.html
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bartın, inkumu, yasak
bartın, inkumu, yasak

İnkumu plajında sahil şeridi doldu, belde araç girişlerine kapatıldı

18:14 21.08.2022 (güncellendi: 18:32 21.08.2022)
© İHABartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajı
Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu plajı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 3 kilometrelik sahil şeridi boyunca araç park edecek yer kalmayınca beldeye girişler kapatıldı.
Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu plajında sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı. İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan vatandaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi. Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Sabah saatlerinden itibaren İnkumu’na gelen binlerce kişi ise deniz ve güneşin tadını çıkardı. Beldede Kum Zambağı Festivali nedeniyle düzenlenen konserlerden dolayı akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Düzce- Akçakoca - sahil - deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
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