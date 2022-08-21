https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html

İçişleri Bakanı Soylu: Mardin'deki kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu: Mardin'deki kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini, 26 yaralının olduğunu söyledi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T00:40+0300

2022-08-21T00:40+0300

2022-08-21T01:43+0300

süleyman soylu

türkiye

mardin

kaza

tir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060191861_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_823cb22eb9fb932a6ae1db57268d37e0.jpg

İçişleri Bakanı Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Derik Kaymakamı Evren Çakır ile Üçyol mevkisinde kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki elim kazanın ardından akşam saatlerinde Derik'ten üzücü bir haber aldıklarını anlattı.İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Soylu, "26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt, her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz de bu konudaki çabanın içerisindedir" dedi."İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine aslında insanın söyleyecek sözü kalmıyor" diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kazada bir polisin de şehit olduğunu kaydeden Soylu, "Bir önceki kazayla ilgili nasıl Gaziantep'te sağlık görevlilerimiz o kazaya müdahale esnasında hayatlarını kaybetmişlerse, şehit olmuşlarsa burada da yine ilk kazaya müdahale esnasında bulunan bir polisimiz hayatını kaybetti ve şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gözaltı konusunda 2'si de yaralı, onlar hastanedeler ve tedavi altındalar, 2 gözaltımız var, 2 şoför" diye konuştu.Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220821/emniyet-genel-muduru-aktas-mardindeki-trafik-kazasinda-polis-memuru-yahya-ergin-sehit-oldu-1060191640.html

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, mardin, kaza, tir