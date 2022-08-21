https://sputniknews.com.tr/20220821/haber-alinamayan-adam-evinde-uyurken-bulundu-1060201427.html
Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu
Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu
Elazığ’da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T13:06+0300
2022-08-21T13:06+0300
2022-08-21T13:11+0300
uyku
türkiye
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Elazığ’da işe gelmeyen 37 yaşındaki İ.K.’ya ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü.Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı.
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uyku, ihbar
Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu
13:06 21.08.2022 (güncellendi: 13:11 21.08.2022) Abone ol
Elazığ’da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.
Elazığ’da işe gelmeyen 37 yaşındaki İ.K.’ya ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü.
Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı.