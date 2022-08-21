https://sputniknews.com.tr/20220821/geri-donusum-fabrikasindaki-yangin-4-saatte-kontrol-altina-alindi--1060191205.html
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T01:09+0300
2022-08-21T01:09+0300
2022-08-21T01:09+0300
türkiye
adana
geri dönüşüm
yangın
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Merkez Sarıçam ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
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adana, geri dönüşüm, yangın
adana, geri dönüşüm, yangın
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı
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Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Sarıçam ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.