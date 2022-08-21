https://sputniknews.com.tr/20220821/geri-donusum-fabrikasindaki-yangin-4-saatte-kontrol-altina-alindi--1060191205.html

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T01:09+0300

2022-08-21T01:09+0300

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türkiye

adana

geri dönüşüm

yangın

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Merkez Sarıçam ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

türkiye

adana

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adana, geri dönüşüm, yangın