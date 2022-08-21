https://sputniknews.com.tr/20220821/gaziantepte-canli-bomba-olma-ihtimali-nedeniyle-etkisiz-hale-getirilen-sanik-tahliye-edildi-1060217431.html
Gaziantep'te 'canlı bomba' olma ihtimali nedeniyle etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Gaziantep'te 'canlı bomba' olma ihtimali nedeniyle etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısında 26 Mayıs'ta 'kendisini patlatacağını' iddia eden ve hakkında dava açılan sanık adli kontrol şartıyla tahliye... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T22:50+0300
2022-08-21T22:50+0300
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu.31. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Ağustos'ta görülen duruşmaya, 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçundan yargılanan tutuklu sanık Ümit K. ile avukatı katıldı.Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.Gaziantep'te 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere 'kendisini patlatacağını' söylemiş, zanlı, 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220526/gaziantep-emniyet-mudurlugunde-1-kisi-polisler-tarafindan-vurularak-etkisiz-hale-getirildi-1056710485.html
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canlı bomba, gaziantep, tahliye
canlı bomba, gaziantep, tahliye
Gaziantep'te 'canlı bomba' olma ihtimali nedeniyle etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısında 26 Mayıs'ta 'kendisini patlatacağını' iddia eden ve hakkında dava açılan sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu.
31. Asliye Ceza Mahkemesinde 18 Ağustos'ta görülen duruşmaya, 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçundan yargılanan tutuklu sanık Ümit K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Gaziantep'te 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere 'kendisini patlatacağını' söylemiş, zanlı, 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.