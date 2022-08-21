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https://sputniknews.com.tr/20220821/fiyat-istikrari-komitesi-kanunla-geri-donuyor-1060196012.html
Fiyat İstikrarı Komitesi kanunla geri dönüyor
Fiyat İstikrarı Komitesi kanunla geri dönüyor
AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etmesi üzerine kolları sıvadı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti kurmayları Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına yönelik yasa çalışmaları için hazırlıklara başladı. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre yasa teklifinin ekim ayında Meclis’in açılmasıyla gündeme geleceğini ifade eden AK Parti kurmayları, “Komite’nin kanuni görev ve sorumluluklarıyla beraber sistemi inşa edilir. Yapıda herhangi bir değişiklik olmaz. Sistemin bugüne kadar yaşadığı bazı sorunlarla ilgili tespitler yapılabilir. Varsa, hazırlanan yasa teklifine eklenebilir. Ancak genel hatlarıyla görev alanları ve yetkileri yasal dayanağa oturtulur” dedi. AK Parti kurmayları, Komitenin bugüne kadar aldığı kararlarının geçerliliğini koruyacağını aktararak, “Komite, o dönemde yürürlükte olan düzenlemeye göre karar alıyor. Yasallığını korur. Anayasa Mahkemesi, Meclis açılana kadar süre vermiştir. Bu süre zarfında, Komite mevcut çalışmalarına devam edebilir. Biz de Meclis açıldıktan sonra görevleri ve yetkilerini yasal çerçevede düzenleriz. Torba kanuna eklenebilir. Birkaç maddeyle düzenlenir. Şu an kanuni bir boşluk yaratmaz” ifadelerini kullandı. Bunların yanı sıra, zaman zaman konuşulan kanun-kararname arasındaki belirsizlik tartışmaları AYM’nin bu kararıyla beraber yeniden gündeme geldi. AK Parti’nin bazı hukukçu kurmayları, üzerinde çalışılan yeni Anayasa’da bu duruma netlik kazandırılması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlık kurulabiliyor ama onun içindeki kurullar kanunla kurulabiliyor. Burada bir çelişki var. Yeni yapılacak Anayasada bu durum netleştirilebilir” diye konuştu.
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ak parti, aym, fiyat, komite
ak parti, aym, fiyat, komite

Fiyat İstikrarı Komitesi kanunla geri dönüyor

09:51 21.08.2022 (güncellendi: 09:55 21.08.2022)
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AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptal etmesi üzerine kolları sıvadı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti kurmayları Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasına yönelik yasa çalışmaları için hazırlıklara başladı.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre yasa teklifinin ekim ayında Meclis’in açılmasıyla gündeme geleceğini ifade eden AK Parti kurmayları, “Komite’nin kanuni görev ve sorumluluklarıyla beraber sistemi inşa edilir. Yapıda herhangi bir değişiklik olmaz. Sistemin bugüne kadar yaşadığı bazı sorunlarla ilgili tespitler yapılabilir. Varsa, hazırlanan yasa teklifine eklenebilir. Ancak genel hatlarıyla görev alanları ve yetkileri yasal dayanağa oturtulur” dedi.
AK Parti kurmayları, Komitenin bugüne kadar aldığı kararlarının geçerliliğini koruyacağını aktararak, “Komite, o dönemde yürürlükte olan düzenlemeye göre karar alıyor. Yasallığını korur. Anayasa Mahkemesi, Meclis açılana kadar süre vermiştir. Bu süre zarfında, Komite mevcut çalışmalarına devam edebilir. Biz de Meclis açıldıktan sonra görevleri ve yetkilerini yasal çerçevede düzenleriz. Torba kanuna eklenebilir. Birkaç maddeyle düzenlenir. Şu an kanuni bir boşluk yaratmaz” ifadelerini kullandı.
Bunların yanı sıra, zaman zaman konuşulan kanun-kararname arasındaki belirsizlik tartışmaları AYM’nin bu kararıyla beraber yeniden gündeme geldi.
AK Parti’nin bazı hukukçu kurmayları, üzerinde çalışılan yeni Anayasa’da bu duruma netlik kazandırılması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlık kurulabiliyor ama onun içindeki kurullar kanunla kurulabiliyor. Burada bir çelişki var. Yeni yapılacak Anayasada bu durum netleştirilebilir” diye konuştu.
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