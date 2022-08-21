https://sputniknews.com.tr/20220821/evrende-bilinen-en-buyuk-yildizin-en-net-fotografi-cekildi-1060208334.html
Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskobunu kullanan astronomlar evrende bilinen en büyük yıldız R136a1'in en net fotoğrafını çekmeyi başardı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T16:12+0300
2022-08-21T16:12+0300
2022-08-21T16:12+0300
yaşam
yıldız
güneş
teleskop
uzay
şili
fotoğraf
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Venu M. Kalari öncülüğünde imza atılan bu keşif büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyması açısından da önemli. Kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı astronomlar için hâlâ gizemini koruyor. Önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu. Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/james-webb-teleskobundan-goruntu-diye-sucuk-paylasan-bilim-insani-ozur-diledi-1059539466.html
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yıldız, güneş, teleskop, uzay, şili, fotoğraf
yıldız, güneş, teleskop, uzay, şili, fotoğraf
Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
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Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskobunu kullanan astronomlar evrende bilinen en büyük yıldız R136a1'in en net fotoğrafını çekmeyi başardı.
Venu M. Kalari öncülüğünde imza atılan bu keşif büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyması açısından da önemli. Kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı astronomlar için hâlâ gizemini koruyor.
Önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu.
Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.