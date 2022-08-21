https://sputniknews.com.tr/20220821/evrende-bilinen-en-buyuk-yildizin-en-net-fotografi-cekildi-1060208334.html

Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskobunu kullanan astronomlar evrende bilinen en büyük yıldız R136a1'in en net fotoğrafını çekmeyi başardı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:12+0300

2022-08-21T16:12+0300

2022-08-21T16:12+0300

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Venu M. Kalari öncülüğünde imza atılan bu keşif büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyması açısından da önemli. Kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı astronomlar için hâlâ gizemini koruyor. Önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu. Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.

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