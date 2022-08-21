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Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi
Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskobunu kullanan astronomlar evrende bilinen en büyük yıldız R136a1'in en net fotoğrafını çekmeyi başardı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T16:12+0300
2022-08-21T16:12+0300
yaşam
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teleskop
uzay
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fotoğraf
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Venu M. Kalari öncülüğünde imza atılan bu keşif büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyması açısından da önemli. Kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı astronomlar için hâlâ gizemini koruyor. Önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu. Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/james-webb-teleskobundan-goruntu-diye-sucuk-paylasan-bilim-insani-ozur-diledi-1059539466.html
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yıldız, güneş, teleskop, uzay, şili, fotoğraf
yıldız, güneş, teleskop, uzay, şili, fotoğraf

Evrende bilinen en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

16:12 21.08.2022
© AAUzay
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskobunu kullanan astronomlar evrende bilinen en büyük yıldız R136a1'in en net fotoğrafını çekmeyi başardı.
Venu M. Kalari öncülüğünde imza atılan bu keşif büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koyması açısından da önemli. Kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı astronomlar için hâlâ gizemini koruyor.
Önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu.
Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan görüntüde, 'NGC 3132' bölgesinin merkezindeki parlak bir yıldız ve bulutsunun kaynağı olan, sol altta zar zor görülebilen ikinci bir yıldız yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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