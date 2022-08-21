https://sputniknews.com.tr/20220821/erbakan-suriyeli-misafirlerimiz-can-guvenlikleri-teminat-altina-alinmasi-sartiyla-geri-gonderilmeli-1060192830.html

Erbakan: Suriyeli misafirlerimiz can güvenlikleri teminat altına alınması şartıyla geri gönderilmeli

Erbakan: Suriyeli misafirlerimiz can güvenlikleri teminat altına alınması şartıyla geri gönderilmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin can güvenliklerinin teminat altına... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T02:35+0300

2022-08-21T02:35+0300

2022-08-21T02:44+0300

politika

fatih erbakan

suriyeli sığınmacılar

suriyeliler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060193033_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_79f229aad3af5f32f1845674a19301c4.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.Erbakan, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, partisinin üye ve katılımlarla hızla büyüdüğünü anlattı.Milli görüşü ve Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşıyacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle dedi:Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüşle çözülebileceğini ifade etti.İktidarın Suriye yaklaşımını da olumlu bir adım olarak gördüklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:Erbakan, Suriye'de Sünni ve Araplardan boşalan bölgede Amerika ve İsrail'in terör örgütleri aracılığıyla bir devlet kurma planı olduğunu, bu nedenle o bölgelerin boş kalmaması, Suriyeli ve Arapların tekrardan kendi topraklarına dönmesinin son derece önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih erbakan, suriyeli sığınmacılar, suriyeliler