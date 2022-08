Erbakan: Suriyeli misafirlerimiz can güvenlikleri teminat altına alınması şartıyla geri gönderilmeli

"Tabii ki iktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını her ne kadar gecikmiş olsa da olumlu bir adım olarak görüyoruz. 'Zararın neresinden dönülse kardır' diye değerlendiriyoruz. Daha ilk başta düğmenin yanlış düğümlenmesi yüzünden milyonlarca Suriyeli kardeşimiz yerinden ve yurdundan oldu. Yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz öldü. Sakat, öksüz ve yetim kaldı. Bir an önce Suriye yönetimiyle anlaşılması ve ülkemizdeki Suriyeli misafirlerimizin can güvenlikleri teminat altına alınmak şartıyla ülkelerine gönderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."