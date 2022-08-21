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https://sputniknews.com.tr/20220821/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-asgari-ucrette-enerji-giderlerinin-payi-yuzde-139a-geriledi-1060217584.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Asgari ücrette enerji giderlerinin payı yüzde 13,9'a geriledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Asgari ücrette enerji giderlerinin payı yüzde 13,9'a geriledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin aylık ortalama enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payının 2002'deki yüzde 45,7 seviyesinden 2022'de... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T23:01+0300
2022-08-21T23:01+0300
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
ekonomi
enerji
doğalgaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan infografikte, 2002-2022 döneminde enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler yer aldı.Elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatının bu dönemde asgari ücretin yüzde 45,7'sinden yüzde 13,9'una düştüğüne işaret edilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji, doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji, doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Asgari ücrette enerji giderlerinin payı yüzde 13,9'a geriledi

23:01 21.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIİsviçre- Enerji- Elektrik
İsviçre- Enerji- Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin aylık ortalama enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payının 2002'deki yüzde 45,7 seviyesinden 2022'de yüzde 13,9'a düştüğünü bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan infografikte, 2002-2022 döneminde enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler yer aldı.
Elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatının bu dönemde asgari ücretin yüzde 45,7'sinden yüzde 13,9'una düştüğüne işaret edilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"2002'de net asgari ücret 164,6 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 33,1 lira, bu tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1, 100 metreküp doğal gaz 42,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 25,6. 2022'de net asgari ücret 5 bin 500 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 289,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 5,3, 100 metreküp doğal gaz 472 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 8,6."
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