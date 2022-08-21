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https://sputniknews.com.tr/20220821/emniyet-genel-muduru-aktas-mardindeki-trafik-kazasinda-polis-memuru-yahya-ergin-sehit-oldu-1060191640.html
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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mardin
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Mardin'deki trafik kazasında, Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitti.Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu yaşamını yitirdiEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html
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mardin, zincirleme kaza, tir
mardin, zincirleme kaza, tir

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

01:20 21.08.2022
© AAMardin kaza
Mardin kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.
Mardin'deki trafik kazasında, Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitti.
Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu yaşamını yitirdi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
Mardin kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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