https://sputniknews.com.tr/20220821/emniyet-genel-muduru-aktas-mardindeki-trafik-kazasinda-polis-memuru-yahya-ergin-sehit-oldu-1060191640.html
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T01:20+0300
2022-08-21T01:20+0300
2022-08-21T01:20+0300
türkiye
mardin
zincirleme kaza
tir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060191496_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d8c38ea34bb03bd4095d9720bb186497.jpg
Mardin'deki trafik kazasında, Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitti.Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu yaşamını yitirdiEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060191496_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_3bcf82ae97fb40d18c5edef9f27c63aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mardin, zincirleme kaza, tir
mardin, zincirleme kaza, tir
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Abone ol
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.
Mardin'deki trafik kazasında, Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitti.
Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu yaşamını yitirdi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.