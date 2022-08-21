https://sputniknews.com.tr/20220821/emniyet-genel-muduru-aktas-mardindeki-trafik-kazasinda-polis-memuru-yahya-ergin-sehit-oldu-1060191640.html

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T01:20+0300

2022-08-21T01:20+0300

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türkiye

mardin

zincirleme kaza

tir

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Mardin'deki trafik kazasında, Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitti.Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu yaşamını yitirdiEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html

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