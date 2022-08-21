https://sputniknews.com.tr/20220821/elazigda-iki-aile-arasinda-kavga-1-olu-1-yarali-1060216771.html

Elazığ'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi,1 kişi yaralandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T22:34+0300

2022-08-21T22:34+0300

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elazığ

türkiye

bıçaklı kavga

ölü

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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde karşılaşan aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Yaralılardan A.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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