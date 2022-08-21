https://sputniknews.com.tr/20220821/dur-ihtarina-uymayan-surucu-beni-cezaevine-atin-1060194013.html

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: Beni cezaevine atın

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: Beni cezaevine atın

Aksaray’da polis ile dur ihtarına uymayan sürücü arasında yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü çıkan sürücü alkol metreye üflemeyi reddederek, “Ben... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T04:15+0300

2022-08-21T04:15+0300

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alkol

promil

aksaray

türkiye

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Bankalar Caddesi üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine otomobil sürücüsüne “Dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla araçla kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücü çıkmaz sokağa girince polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkmaz sokağa girince yaya olarak da kaçmaya çalışan sürücü ve arkadaşı kaçamadan yakalandı. Şahısların kaçması nedeniyle polis ekipleri şahısların üstlerini arayıp sürücünün de alkol kontrolünü yapmak istedi. Direksiyon başında oturan sürücü Hasan Akbulut polisin kendine uzattığı alkol metreyi üflemeyi reddetti. Sinirli tavırlarıyla polis ekiplerine bağırıp çağıran sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki göstererek tişörtünü kafasına çekip kendini gizlemeye çalıştı. “Ben ne yaptım, ben üflemem git, beni götürün cezaevine atın. Ben üflemiyorum, götür bunu, çek şunu ben üflemem” diye bağıran alkollü sürücünün bir süre sonra yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü arkadaşının kullandığı araçta bulunan Ziya Bakar hem polis memurlarına hem de basın mensuplarına tepki gösterdi.Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücü Hasan Akbulut'un ehliyetine alkollü araç kullanmaktan daha önce el konulduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 TL olmak üzere toplam 5 bin 960 TL para cezası kesildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, araç olay yerine çağırılan yakınına teslim edildi.

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