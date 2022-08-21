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Civan Canova'nın cenaze töreni salı günü yapılacak
Civan Canova'nın cenaze töreni salı günü yapılacak
67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü defnedilecek. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T18:35+0300
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civan canova
yaşam
cenaze töreni
oyuncu
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Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova için salı günü saat 11.00'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlenecek.Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Canova'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220820/oyuncu-civan-canova-hayatini-kaybetti-1060180811.html
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civan canova, cenaze töreni, oyuncu
civan canova, cenaze töreni, oyuncu

Civan Canova'nın cenaze töreni salı günü yapılacak

18:35 21.08.2022 (güncellendi: 18:38 21.08.2022)
© AACivan Canova
Civan Canova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü defnedilecek.
Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova için salı günü saat 11.00'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlenecek.
Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Canova'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Civan Canova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
TÜRKİYE
Oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
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