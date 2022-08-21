https://sputniknews.com.tr/20220821/cemil-cicek-siyasette-adama-kirlettigi-testiden-su-icirirler-1060206718.html
Cemil Çiçek: Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler
Cemil Çiçek: Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler
Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile yaptığı konuşmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T15:22+0300
2022-08-21T15:22+0300
2022-08-21T15:22+0300
politika
cemil çiçek
karar gazetesi
ahmet taşgetiren
ak parti
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Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in bugünkü ‘Siyasetin sehiv secdesi yoktur’ başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:"Başlıktaki söz Cemil Çiçek’e ait. 'Bunu geçmişte de defalarca söyledim' dedi Suriye ile ilgili perşembe günkü yazımdan sonraki konuşmamızda. İslami bilgilere vakıf olanlar bilir: Namaz içinde yapılması gereken bazı davranışlar yapılmadığında ya da ertelenerek yapıldığında, namaz sonunda selamdan önce 'unutma secdesi' anlamında 'Sehiv secdesi' yapılır. Bir tür unutmanın telafisidir bu. Cemil Çiçek namazda mümkün olan bu tür hata tamirleri siyasette olmaz, demek istiyor. Hoş Kur’an’da bir de 'Maûn suresi' vardır ki orada 'Namazda namazlarından gafil olanlara yazıklar olsun' gibi bir kınama da mevcuttur. Ama Rabbin affı - keremi sonsuzdur ve Zatına karşı kusurlarda affedicidir. Siyaset böyle değil, demek istiyor Cemil Bey. Orası kurtlar sofrası. Kurtlukta da düşeni yemek kuraldır. Gerçi diplomasi bu kurtlar sofrasını ülkeler arası işbirliğine dönüştürme sanatı olarak bilinir, ama o da arka planda hesaplaşmalar ihtiva eder. Cemil Bey, sonra Yozgat’ta halkın söylediği bir sözü 'Belki Maraş’ta da vardır' notuyla naklediyor: 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler.' Sözün orijinali daha da ağır. 'Bu içerde de olur, ama dış politikada daha çok olur' diye ekliyor. Sonra yakın dönem siyasetinden bir örnek veriyor. Yıldırım Akbulut – Mesut Yılmaz rekabetinde rahmetli Özal’ın da etkisiyle Mesut Yılmaz galip çıkmış. Ancak sonraki seçimlerde Mesut Yılmaz Yıldırım Akbulut’u Erzincan’dan adaya göstermiş. Cemil Bey, rahmetle andığı Yıldırım Akbulut’un rekabet ettiği Mesut Yılmaz tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesini yadırgıyor. Sonra Akbulut memleketinde seçim gezilerine çıkmış. Belli ki Erzincan’lı vatandaş da yadırgamış Akbulut’un adaylığını. Bir yerde yaşlı bir vatandaş merhum Akbulut’a 'Demek ki siyaset bu Beyim' diye başlayan ve 'adama ……….elini öptürüyorlar' diye biten öyle bir söz söylüyor ki ben burada yazamam. Halk kültüründe böyle ağır şeyler var. Cemil Bey, siyasette sehiv secdesi olmadığını bilmek gerektiğinin altını çiziyor. Ona göre ülke bedel ödüyor siyasetçilerin yapmaları gerekeni yapmamalarından ya da yapmamaları gerekeni yapmalarından dolayı… Dış politikada yaşananları örnek göstererek söylüyor bütün bunları. -Suudi Arabistan’la yaşanan ne, diye soruyor. -Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan ne, diye soruyor. -İsrail ile yaşanan ne, diye soruyor. -Mısır ile yaşanan ne, diye soruyor. Ve son olarak -Suriye ile yaşanan ne, demeye getiriyor. -Ne söyledik, neler söylemedik, bugün her biri ile ilişki geliştirmek için çaba sarfeder haldeyiz. Cemil Bey, bu süreçleri yöneten iradelerin duygu dünyasındaki beklentilerle hayatın gerçekleri arasındaki derin farklara işaret ediyor. -Ne olacak, diye soruyorum. -Öncelikle içeriyi düzeltmek lazım, diyor. Ekonomiyi düzeltmek lazım, iç barışı sağlamak lazım. Birçok insanın, 'Cemil Bey bunları Yüksek İstişare Konseyi’nde söylese ya…' dediğini biliyorum. Bunlar Cemil Bey’e de ulaşıyor hiç şüphesiz. O üzerine düşeni yaptığından emin. Ama belli ki görevinin istişare ile sınırlı olduğunu, istişareyi değerlendirme ve icra yetkisinin ise ayrıca oluştuğunu düşünüyor."
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cemil çiçek, karar gazetesi, ahmet taşgetiren, ak parti
cemil çiçek, karar gazetesi, ahmet taşgetiren, ak parti
Cemil Çiçek: Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler
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Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile yaptığı konuşmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı.
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in bugünkü ‘Siyasetin sehiv secdesi yoktur’
başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:
"Başlıktaki söz Cemil Çiçek’e ait.
'Bunu geçmişte de defalarca söyledim' dedi Suriye ile ilgili perşembe günkü yazımdan sonraki konuşmamızda.
İslami bilgilere vakıf olanlar bilir: Namaz içinde yapılması gereken bazı davranışlar yapılmadığında ya da ertelenerek yapıldığında, namaz sonunda selamdan önce 'unutma secdesi' anlamında 'Sehiv secdesi' yapılır. Bir tür unutmanın telafisidir bu. Cemil Çiçek namazda mümkün olan bu tür hata tamirleri siyasette olmaz, demek istiyor. Hoş Kur’an’da bir de 'Maûn suresi' vardır ki orada 'Namazda namazlarından gafil olanlara yazıklar olsun' gibi bir kınama da mevcuttur. Ama Rabbin affı - keremi sonsuzdur ve Zatına karşı kusurlarda affedicidir.
Siyaset böyle değil, demek istiyor Cemil Bey. Orası kurtlar sofrası. Kurtlukta da düşeni yemek kuraldır. Gerçi diplomasi bu kurtlar sofrasını ülkeler arası işbirliğine dönüştürme sanatı olarak bilinir, ama o da arka planda hesaplaşmalar ihtiva eder.
Cemil Bey, sonra Yozgat’ta halkın söylediği bir sözü 'Belki Maraş’ta da vardır' notuyla naklediyor: 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler.' Sözün orijinali daha da ağır. 'Bu içerde de olur, ama dış politikada daha çok olur' diye ekliyor.
Sonra yakın dönem siyasetinden bir örnek veriyor.
Yıldırım Akbulut – Mesut Yılmaz rekabetinde rahmetli Özal’ın da etkisiyle Mesut Yılmaz galip çıkmış. Ancak sonraki seçimlerde Mesut Yılmaz Yıldırım Akbulut’u Erzincan’dan adaya göstermiş. Cemil Bey, rahmetle andığı Yıldırım Akbulut’un rekabet ettiği Mesut Yılmaz tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesini yadırgıyor. Sonra Akbulut memleketinde seçim gezilerine çıkmış. Belli ki Erzincan’lı vatandaş da yadırgamış Akbulut’un adaylığını. Bir yerde yaşlı bir vatandaş merhum Akbulut’a 'Demek ki siyaset bu Beyim' diye başlayan ve 'adama ……….elini öptürüyorlar' diye biten öyle bir söz söylüyor ki ben burada yazamam. Halk kültüründe böyle ağır şeyler var.
Cemil Bey, siyasette sehiv secdesi olmadığını bilmek gerektiğinin altını çiziyor. Ona göre ülke bedel ödüyor siyasetçilerin yapmaları gerekeni yapmamalarından ya da yapmamaları gerekeni yapmalarından dolayı… Dış politikada yaşananları örnek göstererek söylüyor bütün bunları.
-Suudi Arabistan’la yaşanan ne, diye soruyor.
-Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan ne, diye soruyor.
-İsrail ile yaşanan ne, diye soruyor.
-Mısır ile yaşanan ne, diye soruyor.
Ve son olarak -Suriye ile yaşanan ne, demeye getiriyor.
-Ne söyledik, neler söylemedik, bugün her biri ile ilişki geliştirmek için çaba sarfeder haldeyiz. Cemil Bey, bu süreçleri yöneten iradelerin duygu dünyasındaki beklentilerle hayatın gerçekleri arasındaki derin farklara işaret ediyor.
-Ne olacak, diye soruyorum.
-Öncelikle içeriyi düzeltmek lazım, diyor. Ekonomiyi düzeltmek lazım, iç barışı sağlamak lazım.
Birçok insanın, 'Cemil Bey bunları Yüksek İstişare Konseyi’nde söylese ya…' dediğini biliyorum. Bunlar Cemil Bey’e de ulaşıyor hiç şüphesiz. O üzerine düşeni yaptığından emin. Ama belli ki görevinin istişare ile sınırlı olduğunu, istişareyi değerlendirme ve icra yetkisinin ise ayrıca oluştuğunu düşünüyor."