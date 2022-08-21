CANLI | Zaporojye askeri-sivil idaresi: Kiev rejimi biyolojik silah kullanabilir

Rus vekil: Ukrayna'nın Kırım'a yönelik İHA saldırısı, Kiev rejiminin son çırpınışı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Ukraynalı güçlerin Kırım'a düzenlediği İHA saldırısını 'Kiev rejiminin son çırpınışı' olarak niteledi.

Ukrayna'nın gerçekleştirdiği ve Rus hava savunma sistemlerinin başarıyla önlediği saldırı hakkında Sputnik'e demeç veren Şeremet, "Kırım'a yönelik İHA saldırısı, Kiev rejiminin son çırpınışı ve Batılı hamilerine muharebe kabiliyetine sahip olduklarını gösterme çabasıdır. Yarımadadaki durum hükümetin ve ordusunun kontrolü altında. Paniğe gerek yok" dedi.

İHA'ların hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydeden Şeremet, ilk belirlemelere göre İHA'ların çoğunda mühimmat bulunmadığına dikkat çekerek "Saldırı, Batılı istihbarat servislerinin yönetiminde Kırım'ın hava savunma sisteminin gücünü test etmek için yapılmış olabilir" diye ekledi.