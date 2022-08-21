CANLI | Zaporojye askeri-sivil idaresi: Kiev rejimi biyolojik silah kullanabilir

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Rusya tarafından özgürleştirilen topraklarda biyolojik silah kullanabileceği uyarısı yaptı.
12:50 21.08.2022
Lugansk: Ukrayna ordusu, son 24 saatte 45 kayıp daha verdi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 45 askerini kaybettiğini belirtti.
Halk Milisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte LHC Halk Milisi birimlerinin aktif taarruz eylemleri sırasında düşman, büyük can ve teçhizat kaybı yaşadı. 45 askeri personel, 3 zırhlı personel taşıyıcı, 2 topçu düzeneği, 6 özel askeri araç imha edildi" dendi. LHC Halk Milisi, dün Pşeniçnoye ve Zatişnoye yerleşimlerinde 6 hektardan daha büyük bir alanın Ukrayna güçleri tarafından bırakılan patlayıcılardan temizlendiğini de bildirdi.
10:34 21.08.2022
Rus vekil: Ukrayna'nın Kırım'a yönelik İHA saldırısı, Kiev rejiminin son çırpınışı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, Ukraynalı güçlerin Kırım'a düzenlediği İHA saldırısını 'Kiev rejiminin son çırpınışı' olarak niteledi.
Ukrayna'nın gerçekleştirdiği ve Rus hava savunma sistemlerinin başarıyla önlediği saldırı hakkında Sputnik'e demeç veren Şeremet, "Kırım'a yönelik İHA saldırısı, Kiev rejiminin son çırpınışı ve Batılı hamilerine muharebe kabiliyetine sahip olduklarını gösterme çabasıdır. Yarımadadaki durum hükümetin ve ordusunun kontrolü altında. Paniğe gerek yok" dedi.
İHA'ların hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydeden Şeremet, ilk belirlemelere göre İHA'ların çoğunda mühimmat bulunmadığına dikkat çekerek "Saldırı, Batılı istihbarat servislerinin yönetiminde Kırım'ın hava savunma sisteminin gücünü test etmek için yapılmış olabilir" diye ekledi.
10:06 21.08.2022
Zaporojye askeri-sivil idaresi: Kiev rejimi biyolojik silah kullanabilir
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Rusya tarafından özgürleştirilen topraklarda biyolojik silah kullanabileceği uyarısı yaptı.
Sputnik'e konuşan Rogov, "Nükleer ve kimyasal teröre bakteriyolojik silah kullanımı da dahil edilebilir. Özgürleştirilen topraklarda bulunan ve hala daha ABD'lilerin kontrol ettiği biyolojik laboratuvarların sayısı hesaba katılırsa, Kiev rejimi her türlü provokasyonu gerçekleştirebilir" dedi.