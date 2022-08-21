https://sputniknews.com.tr/20220821/basina-yorgun-mermi-isabet-eden-10-yasindaki-musa-yaralandi-1060196674.html
Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı
Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan 10 yaşındaki Musa İlter başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T10:18+0300
2022-08-21T10:18+0300
2022-08-21T10:18+0300
türkiye
yorgun mermi
çocuk
kocaeli
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Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
yorgun mermi
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yorgun mermi, çocuk, kocaeli
yorgun mermi, çocuk, kocaeli
Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan 10 yaşındaki Musa İlter başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yakınları çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.