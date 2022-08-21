https://sputniknews.com.tr/20220821/basina-yorgun-mermi-isabet-eden-10-yasindaki-musa-yaralandi-1060196674.html

Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı

Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan 10 yaşındaki Musa İlter başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

yorgun mermi

çocuk

kocaeli

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Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

yorgun mermi

kocaeli

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yorgun mermi, çocuk, kocaeli