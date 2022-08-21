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https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-soylu-derikteki-kazada-hayatini-kaybedenlerin-cenaze-torenine-katildi--1060194473.html
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Bakan Soylu Mardin’in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin törenine katıldı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
süleyman soylu
mardin
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Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu açıklandı.Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever’in cenazeleri Derik’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız; İsa Ayabe ile evlatlarımız Mihriban ve Şervan Tanrıseven kardeşleri Hakk'a uğurladık. İsa Ayabe, Baran Açan ve Polis Memurumuz Yahya Ergin'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html
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süleyman soylu, mardin, kaza
süleyman soylu, mardin, kaza

Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

05:21 21.08.2022 (güncellendi: 05:25 21.08.2022)
© İHABakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA
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Bakan Soylu Mardin’in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin törenine katıldı.
Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu açıklandı.
Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever’in cenazeleri Derik’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız; İsa Ayabe ile evlatlarımız Mihriban ve Şervan Tanrıseven kardeşleri Hakk'a uğurladık. İsa Ayabe, Baran Açan ve Polis Memurumuz Yahya Ergin'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
Mardin kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Soylu: Mardin'deki kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti
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