https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-soylu-derikteki-kazada-hayatini-kaybedenlerin-cenaze-torenine-katildi--1060194473.html
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
Bakan Soylu Mardin’in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin törenine katıldı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T05:21+0300
2022-08-21T05:21+0300
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türkiye
süleyman soylu
mardin
kaza
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Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu açıklandı.Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever’in cenazeleri Derik’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız; İsa Ayabe ile evlatlarımız Mihriban ve Şervan Tanrıseven kardeşleri Hakk'a uğurladık. İsa Ayabe, Baran Açan ve Polis Memurumuz Yahya Ergin'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/icisleri-bakani-soylu-mardindeki-kazada-su-ana-kadar-20-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1060190541.html
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süleyman soylu, mardin, kaza
Bakan Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
05:21 21.08.2022 (güncellendi: 05:25 21.08.2022) Abone ol
Bakan Soylu Mardin’in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin törenine katıldı.
Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu açıklandı.
Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever’in cenazeleri Derik’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik’te yaşanan elîm trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız; İsa Ayabe ile evlatlarımız Mihriban ve Şervan Tanrıseven kardeşleri Hakk'a uğurladık. İsa Ayabe, Baran Açan ve Polis Memurumuz Yahya Ergin'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.