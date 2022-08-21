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https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-kurum-erdogan-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-hamlesinin-detaylarini-aciklayacak-1060198481.html
Bakan Kurum: Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
Bakan Kurum: Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-21T11:39+0300
ekonomi
murat kurum
recep tayyip erdoğan
sosyal konut
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Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı. Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
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murat kurum, recep tayyip erdoğan, sosyal konut
murat kurum, recep tayyip erdoğan, sosyal konut

Bakan Kurum: Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak

11:27 21.08.2022 (güncellendi: 11:39 21.08.2022)
© AAkonut
konut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.
Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.
Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
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