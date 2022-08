https://sputniknews.com.tr/20220821/aziz-sancardan-beyin-kanseri-kesfi-rastlanti-sonucu-tedavisini-buldu-1060208185.html

Aziz Sancar'dan yeni keşif: Beyin kanseri tedavisinde kullanılabilir

Aziz Sancar'dan yeni keşif: Beyin kanseri tedavisinde kullanılabilir

Aziz Sancar, kanserden bağımsız bir çalışma yürütürken bir molekülün, beyin kanseri tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:03+0300

2022-08-21T16:03+0300

2022-08-21T16:13+0300

aziz sancar

nobel

yaşam

beyin kanseri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103569/59/1035695982_0:43:1281:763_1920x0_80_0_0_e9318635852afbab9e2bc8ba873d01ab.jpg

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın kanserden bağımsız bir çalışma yürütürken beyin kanserinin tedavisini bulduğunu ifade etti.Bursalı yazısında, “Sancar ve ekibi, laboratuvarlarda deneylerde çok kullanılan EdU olarak bilinen molekülün, özellikle beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfettiler” diye aktardı.Sancar’ın kendisine keşfini anlattığını söyleyen Bursalı, yazısını şöyle sürdürdü:"Özetle anlatayım: Kendisine Nobel kazandıran DNA Onarım Sistemi konusunda “merak ettiği” bir soruya yanıt arıyordu.DNA’mız biliyorsunuz, dış ve iç etkenler nedeniyle, kemoterapi, ultraviyole, sigara, kötü çevre ve beslenme vb. çok sık hasara uğruyor. Fakat DNA Onarım Sistemi bu hasarı onarıyor. Sancar, İnsan Nukleotid Eksizyon Onarım Sistemi’ni (İkili Kesim) keşfetmiş ve Nobel kazanmıştı.İkili Kesim-Onarım mekanizması DNA sarmalında hasar gören bölümü (26 Nükleotidlik) kesip çıkarıyor ve yerine doğrusunu koyuyor. Böylece DNA’mız hasarsız çalışıyor. (Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü kitabımda öyküsü var!)Aziz Hoca diyor ki “Bunu test tüpünde kanıtlamıştık ama insan hücresi içinde de tam böyle mi oluyordu, yoksa 26 nükleotitten daha fazlası mı çıkarılıyor ve yerine daha çok nükleotid mi konuyordu, merak ettik. Bunu anlamak için de laboratuvar deneylerinde bildik EdU isimli molekülü kullandık. Deneylerimiz beklenmedik sonuçlar verdi adeta bir şok yaşadık, EdU molekülü, sağlam DNA’da, sanki DNA hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu! Böyle bir etki beklemiyorduk! Sebebini araştırdık.Bozulmamış sağlam hücrelerin bulunduğu besi ortamına EdU molekülü koyduk ve baktık ki hücre onarım mekanizmasını çalıştırarak bu molekülü durmadan kesip çıkartıyor. Çıkarılan molekül serbest kalınca tekrar genoma giriyor, hücre onu tekrar kesip dışarı atıyor ve kör döngü böyle devam ediyor. Sonunda EdU ile başa çıkamayan hücre ölüyor (apoptoz).Beyin kanserine silahŞimdi gelelim keşfin beyin kanseriyle ilişkisine: EdU molekülünün bariyerleri aşarak beyine rahat geçtiği biliniyor. Ama kemoterapi ilaçları, mesela en çok kullanılan Cisplatin ise beyine giremiyor.Sancar’ın ağzından: “Biz de madem EdU hücreleri bu şekilde hücreyi öldürüyor, eğer beyin kanseri olan bir hastaya verilirse beyine gider, bu kanserli hücrelerin DNA’sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümörü öldürür, sonucuna vardık.”Neden sağlıklı beyin hücrelerine zarar vermez? Çünkü beyin nöronları DNA sentezi yapmıyor yani çoğalmıyorlar, beyin kanseri hücreleri ise onlardan bağımsız olarak hızla çoğalırlar. EdU molekülü işte bu tümörleri hedef alıp yok edebilir.Çok heyecan verici..Sırada fare deneyi varSancar, beyin tümörleri konusunda tanınmış bir profesörle birlikte çalışmaya başlayacak şimdi. Beyin kanserlerinin tedavisi çok zor. Mesela dünyada glioblatoma hastalarının yaşam süresi tedavi olsa bile ortalama 15 ay kadar. Sancar’ın keşfinin yarattığı umut bu nedenle çok önemli.Umalım ve dileyelim ki gerçekten EdU molekülü, beyindeki kanser tümörünü hedef alır ve onları öldürür!Bu büyük rastlantı Sancar’ı yeniden gündeme oturttu!Koş Aziz Hoca koş! Ama kendisi dikkatli, büyük umuda kapılmıyor sonuçları almadıkça, “Henüz yapılacak çok iş var, Orhan” diyor.PNAS’ta yayımlanan makaledeki imzalar: Li Wang, Xuemei Cao, Yanyan Yang, Cansu Köse, Hiroaki Kawara, Laura Lindsey-Boltz, Christopher Selby, Aziz Sancar."

https://sputniknews.com.tr/20220219/nobel-odullu-aziz-sancardan-ayrim-yapmadan-asinizi-olun-cagrisi-1054028100.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz sancar, nobel, beyin kanseri