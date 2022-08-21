https://sputniknews.com.tr/20220821/anadolu-universitesi-acikogretim-sistemi-programlari-yuzde-100-doluluk-oranina-ulasti-1060209231.html

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve önlisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:32+0300

2022-08-21T16:32+0300

2022-08-21T16:33+0300

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi

türkiye

kontenjan

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi (AÜ) örgün lisans ve önlisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programlarının da yüzde 100 doluluk oranına eriştiği bildirildi.Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 52'si okul birincisi olmak üzere, aralarında Türkiye 76.'sı, 838.'si, 910.'su, 911.'si ve 1191.'sinin de bulunduğu başarılı öğrencilerin AÜ örgün programlarında okumaya hak kazandığı kaydedildi.Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44.5'inin ilk üç tercihinde, yüzde 63'ünün ilk beş tercihinde, yüzde 87'sinin ise ilk 10 tercihinde AÜ'yü seçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, şartsız ve sınavsız 39 önlisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunduğu belirtilen açıklama, "İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların 'https://aoskayit.anadolu.edu.tr' adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya 'http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/' web sitesinden alınabilir. Kayıtlar 22 Ağustos’ta başlıyor ve 17 Ekim’e kadar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20210818/anadolu-universitesinden-hibrit-egitim-aciklamasi-1048115326.html

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