https://sputniknews.com.tr/20220821/abd-donanmasina-ait-3-amfibi-hucum-gemisi-ve-bir-fuze-destroyeri-baltik-ulkelerine-ulasti-1060216065.html

ABD Donanması'na ait 3 amfibi hücum gemisi ve bir füze destroyeri Baltık ülkelerine ulaştı

ABD Donanması'na ait 3 amfibi hücum gemisi ve bir füze destroyeri Baltık ülkelerine ulaştı

ABD Donanması'na ait 3 amfibi hücum gemisinin ve bir füze destroyerinin Litvanya, Letonya ve Estonya'ya ulaştığı bildirildi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T22:10+0300

2022-08-21T22:10+0300

2022-08-21T22:15+0300

abd

donanma

dünya

baltık ülkeleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050387327_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ac3ca907a9cec8c72dc61e5840ab7338.jpg

ABD Donanması'nın Avrupa ve Afrika basın servisinden yapılan açıklamaya göre 3 amfibi hücum gemisi ve bir füze destroyeri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya ulaştı.Açıklamada, “Wasp sınıfı çıkarma gemisi USS Kearsarge (LHD 3) Litvanya’nın Klaipeda kentine ulaştı, San Antonio sınıfı çıkarma gemisi USS Arlington (LPD 24) ve Whidbey Island sınıfı çıkarma gemisi USS Gunston Hall (LSD 44) Letonya'daki Riga Limanı'na girdi, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Paul Ignatius (DDG 117) ise Estonya, Tallinn'e ulaştı” ifadelerine yer verildi.ABD 22. Deniz Piyadesi Seferi Birliği’nin gemilerinin Baltık ülkelerindeki varlığının ‘ABD'nin bölgesel müttefiklere ve ortaklara olan bağlılığını gösterdiğine’ dikkat çekilen açıklamada, ayrıca ‘ABD Donanmasının Avrupa ve Afrika'da gerekli yerlerde ve zamanda esnek ve dinamik imkanlar sağlama yeteneğini vurguladığı’ ifade edildi.Açıklamada aynı zamanda çıkarma gemilerinin Finlandiya takımadaları yakınında ve Hanko bölgesinde Finlandiya Silahlı Kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilen iki haftalık ikili tatbikatın ardından Baltık ülkelerinin limanlarına ulaştığı kaydedildi.

baltık ülkeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donanma, baltık ülkeleri