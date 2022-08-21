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ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü
İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady'nin, 5 günlük karantinadan sonra Kovid-19 testinin iki defa negatif çıkması... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:53+0300
2022-08-21T19:55+0300
joe biden
koronavirüs
koronavirüs
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Jill Biden'ın, tatil için gittiği ve virüse yakalandıktan sonra tedavi için kaldığı Güney Carolina'nın Kiawah Adası'ndan bugün Joe Biden'ın bulunduğu Delaware'deki evine döneceği bilgisi paylaşıldı.16 Ağustos'ta yapılan rutin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Jill Biden'ın, virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı bildirilmişti.Aynı gün başkente dönen Başkan Biden'ın da testlerinin negatif çıkmasına rağmen eşinin durumundan ötürü ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı belirtilmişti.Başkan Biden'ın da 22 Temmuz'da Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.Ancak 30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitife dönmesi üzerine Biden, tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra testleri tekrar negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos'ta izolasyondan çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/abd-first-ladysi-koronaviruse-yakalandi-1060001355.html
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joe biden, koronavirüs, jill biden
joe biden, koronavirüs, jill biden

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi negatife döndü

19:53 21.08.2022 (güncellendi: 19:55 21.08.2022)
© AAABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden
ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady'nin, 5 günlük karantinadan sonra Kovid-19 testinin iki defa negatif çıkması üzerine izolasyona son vereceği belirtildi.
Jill Biden'ın, tatil için gittiği ve virüse yakalandıktan sonra tedavi için kaldığı Güney Carolina'nın Kiawah Adası'ndan bugün Joe Biden'ın bulunduğu Delaware'deki evine döneceği bilgisi paylaşıldı.
16 Ağustos'ta yapılan rutin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Jill Biden'ın, virüsü hafif semptomlarla geçirdiği ve antiviral ilaç olan Paxlovid tedavisine başladığı bildirilmişti.
Aynı gün başkente dönen Başkan Biden'ın da testlerinin negatif çıkmasına rağmen eşinin durumundan ötürü ihtiyaten 10 gün boyunca iç mekanlarda ve yakın temas çalışma ortamlarında maske kullanacağı belirtilmişti.
Başkan Biden'ın da 22 Temmuz'da Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif gelmesi üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.
Ancak 30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitife dönmesi üzerine Biden, tekrar karantinaya alınmış ve bir hafta sonra testleri tekrar negatif gelmeye başlayınca 7 Ağustos'ta izolasyondan çıkmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
KORONAVİRÜS
ABD First Lady'si koronavirüse yakalandı
16 Ağustos, 16:52
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