https://sputniknews.com.tr/20220821/abant-ve-yedigollerde-nilufer-ve-aubrieta-koparmanin-cezasi-109-bin-lira-1060200201.html
Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira
Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira
Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı’ndaki endemik bitki... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:47+0300
2022-08-21T12:47+0300
2022-08-21T12:50+0300
abant
para cezası
yaşam
yedigöller
nilüfer
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Yaz mevsimiyle birlikte göllerde bulunan rengarenk nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ayrı güzelliğe büründü. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için de tedbirler alındı. Görevliler, nilüferlerin koparılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor. Bu kapsamda Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı’ndaki endemik bitki türü Aubrieta’yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tabiat parkları ve milli parklarda tatilciler, tabelalarla da nilüferlere dokunulmaması yönünde uyarılıyor. Caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler ile bu yıl kimseye nilüfer kopardığı gerekçesiyle ceza uygulanmadığı öğrenildi. Tatilciler de doğal güzelliğin korunması için alınan tedbirlerin gerekli olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220510/yilda-bir-kez-aciyor-koparmanin-cezasi-109-bin-lira-1056248964.html
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abant, para cezası, yedigöller, nilüfer
abant, para cezası, yedigöller, nilüfer
Abant ve Yedigöller'de nilüfer ve Aubrieta koparmanın cezası 109 bin lira
12:47 21.08.2022 (güncellendi: 12:50 21.08.2022) Abone ol
Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı’ndaki endemik bitki türü Aubrieta’yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tatilciler, bitkilere zarar vermemeleri konusunda tabelalarla uyarılırken, orman muhafaza memurları da kontrollerde bulunuyor.
Yaz mevsimiyle birlikte göllerde bulunan rengarenk nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ayrı güzelliğe büründü. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için de tedbirler alındı. Görevliler, nilüferlerin koparılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.
Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor.
Bu kapsamda Bolu'nun doğa harikaları Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı’nın güzelliğine güzellik katan nilüferler ile Yedigöller Milli Parkı’ndaki endemik bitki türü Aubrieta’yı koparmanın cezası, 109 bin 593 lira. Tabiat parkları ve milli parklarda tatilciler, tabelalarla da nilüferlere dokunulmaması yönünde uyarılıyor.
Caydırıcı cezalar ve sıkı denetimler ile bu yıl kimseye nilüfer kopardığı gerekçesiyle ceza uygulanmadığı öğrenildi. Tatilciler de doğal güzelliğin korunması için alınan tedbirlerin gerekli olduğunu söyledi.