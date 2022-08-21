Siirt'te yılana benzeyen biber

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Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm. Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu...