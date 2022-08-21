Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220821/1060203417.html
Siirt'te yılana benzeyen biber
Siirt'te yılana benzeyen biber
Siirt’te bir çiftçi kendi ektiği sebzeleri toplarken yılana benzeyen biberle şaşkına döndü. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T13:46+0300
2022-08-21T13:46+0300
multimedya
siirt
yılan
biber
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060202808_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_0b7d8dffefa100a93c2e7604ec42d865.jpg
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060202808_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_f2ed7b989cf6ca78287aed9851485ef5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, siirt, yılan, biber
фото, siirt, yılan, biber

Siirt'te yılana benzeyen biber

13:46 21.08.2022
Abone olTelegram
Siirt’te bir çiftçi kendi ektiği sebzeleri toplarken yılana benzeyen biberle şaşkına döndü.
© İHA / SELAMİ DENİZ

Siirt’te yıllardır çiftçilikle uğraşan Bekir Akbey, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü.

Siirt’te yıllardır çiftçilikle uğraşan Bekir Akbey, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / SELAMİ DENİZ

Siirt’te yıllardır çiftçilikle uğraşan Bekir Akbey, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü.

© İHA / SELAMİ DENİZ

Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Akbey şaşkınlık içerisinde kaldı.

Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Akbey şaşkınlık içerisinde kaldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / SELAMİ DENİZ

Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Akbey şaşkınlık içerisinde kaldı.

© İHA / SELAMİ DENİZ

Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Akbey ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.

Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Akbey ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / SELAMİ DENİZ

Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Akbey ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.

© İHA / SELAMİ DENİZ

Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm. Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu...

Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm. Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu... - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / SELAMİ DENİZ

Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm. Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu...

© İHA / SELAMİ DENİZ

...Şok oldum, ev halkına da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Ev halkının şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı oldu” dedi.

...Şok oldum, ev halkına da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Ev halkının şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı oldu” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / SELAMİ DENİZ

...Şok oldum, ev halkına da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Ev halkının şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı oldu” dedi.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала