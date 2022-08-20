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Yenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yenilenen Moda İskelesi törenle hizmete girdi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T04:11+0300
2022-08-20T04:28+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
moda
iskele
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı "150 Günde 150 Proje" kapsamında yenilenen Moda İskelesi ve Kütüphanesi törenle açıldı. İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş başına gelirken İstanbullulara, "Atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru şekilde hayata geçireceklerini" söylediğini, Moda İskelesi'ni de bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını kaydetti.Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen devre dışı bırakılarak ele alındığını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'da bu anlamda kendilerini üzen yapıları tek tek ele aldıklarını ifade etti.İmamoğlu, ''Hani kendinize özel bir şey vardır ya o sizden kopar giderse dünyanın en mutsuz ve umutsuz insanı olursunuz. Ama size ait olan o duyguları, o hisleri çok yakın bir biçimde yakalar ve hissederseniz o zaman da dünyaya umutla bakarsınız. Aslında Moda İskelesi'nin dünkü haliyle bugünkü hali arasında en büyük fark bu" ifadelerini kullandı.Kadıköy'deki Moda İskelesi'ni kütüphanesi, kafesi ve performans alanlarıyla gençlerin çok seveceğini belirten İmamoğlu, İstanbul'un her bölgesine eşit hizmet götürdüklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/ibb-baskani-imamoglu-adalar-iskelesindeki-isgali-kaldiracagiz-1060154962.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), moda, iskele
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), moda, iskele

Yenilenen Moda İskelesi açıldı

04:11 20.08.2022 (güncellendi: 04:28 20.08.2022)
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© İBB Basın
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yenilenen Moda İskelesi törenle hizmete girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı "150 Günde 150 Proje" kapsamında yenilenen Moda İskelesi ve Kütüphanesi törenle açıldı.
İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş başına gelirken İstanbullulara, "Atıl olan deniz yapılarını mutlaka en doğru şekilde hayata geçireceklerini" söylediğini, Moda İskelesi'ni de bu sözün gereği olarak şehre kazandırdıklarını kaydetti.
Yapının daha önce tarihi özelliği tamamen devre dışı bırakılarak ele alındığını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'da bu anlamda kendilerini üzen yapıları tek tek ele aldıklarını ifade etti.
İmamoğlu, ''Hani kendinize özel bir şey vardır ya o sizden kopar giderse dünyanın en mutsuz ve umutsuz insanı olursunuz. Ama size ait olan o duyguları, o hisleri çok yakın bir biçimde yakalar ve hissederseniz o zaman da dünyaya umutla bakarsınız. Aslında Moda İskelesi'nin dünkü haliyle bugünkü hali arasında en büyük fark bu" ifadelerini kullandı.
Kadıköy'deki Moda İskelesi'ni kütüphanesi, kafesi ve performans alanlarıyla gençlerin çok seveceğini belirten İmamoğlu, İstanbul'un her bölgesine eşit hizmet götürdüklerini sözlerine ekledi.
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
2/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
3/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
4/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
5/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
6/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
12/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
14/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
© İBB BasınYenilenen Moda İskelesi açıldı
Yenilenen Moda İskelesi açıldı - Sputnik Türkiye
15/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
1/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
2/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
3/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
4/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
5/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
6/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
7/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
8/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
9/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
10/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
11/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
12/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
13/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
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© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
15/15
© İBB Basın
Yenilenen Moda İskelesi açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu: Adalar İskelesi'ndeki işgali kaldıracağız
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