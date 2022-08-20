https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T20:45+0300
2022-08-20T20:45+0300
2022-08-20T21:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055334246_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_e32bc5f77ff128e9b4f38566598f25c5.jpg
Kent idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun topçu kuvvetleri, nükleer santrali ve kentin banliyölerini bombaladı.Sputnik’e açıklamada bulunan yetkili, “Zaporojye Nükleer Santrali’nin sahasına yönelik topçu saldırıları tespit edildi. Alınan bilgilere göre saldırıda Batılı uzun menzilli silahlar kullanıldı, ateş Dinyeper Nehri’nin karşı tarafından açıldı. Mermiler, santralin idari binalarından birinin hemen yakınında infilak etti. Santralin kritik tesisleri hasar görmedi” diye konuştu.Santral çalışanlarından yaralı olup olmadığının netleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali’ne düzenlenen topçu saldırısının hemen sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumları, Energodar’ın banliyölerine ateş açtı” ifadelerini kullandı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055334246_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_414149f631b18060324016904b4d9c2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
20:45 20.08.2022 (güncellendi: 21:09 20.08.2022) Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.
Kent idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun topçu kuvvetleri, nükleer santrali ve kentin banliyölerini bombaladı.
Sputnik’e açıklamada bulunan yetkili, “Zaporojye Nükleer Santrali’nin sahasına yönelik topçu saldırıları tespit edildi. Alınan bilgilere göre saldırıda Batılı uzun menzilli silahlar kullanıldı, ateş Dinyeper Nehri’nin karşı tarafından açıldı. Mermiler, santralin idari binalarından birinin hemen yakınında infilak etti. Santralin kritik tesisleri hasar görmedi” diye konuştu.
Santral çalışanlarından yaralı olup olmadığının netleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali’ne düzenlenen topçu saldırısının hemen sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumları, Energodar’ın banliyölerine ateş açtı” ifadelerini kullandı.