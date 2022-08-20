https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html

Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T20:45+0300

2022-08-20T20:45+0300

2022-08-20T21:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Kent idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun topçu kuvvetleri, nükleer santrali ve kentin banliyölerini bombaladı.Sputnik’e açıklamada bulunan yetkili, “Zaporojye Nükleer Santrali’nin sahasına yönelik topçu saldırıları tespit edildi. Alınan bilgilere göre saldırıda Batılı uzun menzilli silahlar kullanıldı, ateş Dinyeper Nehri’nin karşı tarafından açıldı. Mermiler, santralin idari binalarından birinin hemen yakınında infilak etti. Santralin kritik tesisleri hasar görmedi” diye konuştu.Santral çalışanlarından yaralı olup olmadığının netleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali’ne düzenlenen topçu saldırısının hemen sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumları, Energodar’ın banliyölerine ateş açtı” ifadelerini kullandı.

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