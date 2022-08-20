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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T20:45+0300
2022-08-20T21:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Kent idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun topçu kuvvetleri, nükleer santrali ve kentin banliyölerini bombaladı.Sputnik’e açıklamada bulunan yetkili, “Zaporojye Nükleer Santrali’nin sahasına yönelik topçu saldırıları tespit edildi. Alınan bilgilere göre saldırıda Batılı uzun menzilli silahlar kullanıldı, ateş Dinyeper Nehri’nin karşı tarafından açıldı. Mermiler, santralin idari binalarından birinin hemen yakınında infilak etti. Santralin kritik tesisleri hasar görmedi” diye konuştu.Santral çalışanlarından yaralı olup olmadığının netleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali’ne düzenlenen topçu saldırısının hemen sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumları, Energodar’ın banliyölerine ateş açtı” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, ukrayna krizi
ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi

20:45 20.08.2022 (güncellendi: 21:09 20.08.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.
Kent idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun topçu kuvvetleri, nükleer santrali ve kentin banliyölerini bombaladı.
Sputnik’e açıklamada bulunan yetkili, “Zaporojye Nükleer Santrali’nin sahasına yönelik topçu saldırıları tespit edildi. Alınan bilgilere göre saldırıda Batılı uzun menzilli silahlar kullanıldı, ateş Dinyeper Nehri’nin karşı tarafından açıldı. Mermiler, santralin idari binalarından birinin hemen yakınında infilak etti. Santralin kritik tesisleri hasar görmedi” diye konuştu.
Santral çalışanlarından yaralı olup olmadığının netleştirildiğine dikkat çeken yetkili, “Ayrıca Zaporojye Nükleer Santrali’ne düzenlenen topçu saldırısının hemen sonrasında Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumları, Energodar’ın banliyölerine ateş açtı” ifadelerini kullandı.
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