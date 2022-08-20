https://sputniknews.com.tr/20220820/turk-futbolunda-yabanci-yatirimcilarin-satin-aldigi-ilk-kulup-goztepe-oldu-1060169603.html

Türk futbolunda yabancı yatırımcıların satın aldığı ilk kulüp Göztepe oldu

Türk futbolunda yabancı yatırımcıların satın aldığı ilk kulüp Göztepe oldu

İzmir'in köklü ekibinin yüzde 70 hissesi, Danimarka merkezli şirkete satıldı. Şirketin başkanlığına da Danimarkalı Rasmus Ankersen getirildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T09:26+0300

2022-08-20T09:26+0300

2022-08-20T09:26+0300

spor

göztepe

danimarka

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'de şirket hisselerinin yüzde 70'i Danimarka merkezli Sport Republic şirketine devredilirken, başkanlığa Danimarkalı Rasmus Ankersen getirildi.Gürsel Aksel Stadı'ndaki hisse devri nedeniyle gerçekleşen toplantıya Göztepe'de başkanlığı bırakan Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin başkanı Henrik Kraft katıldı.Mehmet Sepil toplantıda yaptığı konuşmada, yaptıkları anlaşmayla Göztepe'yi yenilediklerini ve çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.Rasmus Ankersen'in, Türkiye'nin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçtiğini belirten Sepil, bu tarihi anın da Göztepe'nin öncülüğünde gerçekleştiğini aktardı.İLK YABANCI OYUNCUSU DA DANİMARKALIYDIGöztepe tarihinin ilk yabancı oyuncusunun da Danimarkalı olduğunu anımsatan Sepil, şöyle dedi:"Bizim ilk yabancı oyuncumuz John Nielsen'di. O da çok sevilen bir Danimarkalı oyuncumuzdu. Efsane kadromuzun tek yabancı oyuncusuydu. Bizim Danimarkalılarla kaderimiz o günlerden kesişmiş. Şimdi de Rasmus ve Henrik'le beraberiz. Bizim için yeni bir başlangıç. Göztepe kendini ispat etmiş, Türkiye'de ve İzmir'de birçok taraftarı olan, kitlelerin saygı duyduğu bir kulüp. Biz Göztepe'yi yeni seviyelere çıkaracağız. Biz hep dalgalara karşı yüzdük. Biz de artık Göztepe olarak dalgayla birlikte yürüyeceğiz.Rasmus'un başkanlığında yeni bir Göztepe oluşturacaklarını ifade eden Sepil, şunları söyledi:"Özlediğimiz Göztepe'yi, 1970'li yıllarda başarısı olan bir kulübü yeniden oluşturacağız, birlikte yapacağız. Göztepe çok önemli camia. Çok ilgili yatırımcı vardı. Rasmus, Türkiye'ye Southampton'ın direktörüyle geldi. Torbalı Pancar'da birlikte akademinin yapılacağı araziye gittiler. Bu davranışlarıyla Göztepe'nin geleceği ile ilgili en önemli işareti verdiler. Yeni bir Göztepe oluşturuyoruz, yeni bir takım oluşturuyoruz. Futboldan sorumlu arkadaşlarımız olacak. Bütün yapılan transferlerin, oyuncular hakkında verilen kararların onlar tarafından alınmasını kararlaştırmıştık. Yeni başlangıcı bütün taraftarımızla, camiamızla güzel bir şekilde kullanacağımıza eminim."

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