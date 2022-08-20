Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220820/toggun-fabrika-acilisi-29-ekimde-mart-ayinda-da-yollarda-olacak-1060170612.html
TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de: 'Mart ayında da yollarda olacak'
TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de: 'Mart ayında da yollarda olacak'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T09:46+0300
2022-08-20T09:46+0300
türkiye
togg
yerli otomobil
araba
29 ekim cumhuriyet bayramı
mart
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059647890_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c15baeba0f74308b8a084a9d58d4e820.jpg
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi.'Yüzde 51 yerli olan TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim’de yapacağız'Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220812/togg-test-surusunde-goruntulendi-1059857318.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059647890_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_e75021cb5e06e1f89658f707c281784b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
togg, yerli otomobil, araba, 29 ekim cumhuriyet bayramı, mart, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu
togg, yerli otomobil, araba, 29 ekim cumhuriyet bayramı, mart, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu

TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de: 'Mart ayında da yollarda olacak'

09:46 20.08.2022
© AAYerli otomobil TOGG
Yerli otomobil TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
Abone olTelegram
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi.

'Yüzde 51 yerli olan TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim’de yapacağız'

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı. Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
TÜRKİYE
TOGG test sürüşünde görüntülendi
12 Ağustos, 18:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала