https://sputniknews.com.tr/20220820/toggun-fabrika-acilisi-29-ekimde-mart-ayinda-da-yollarda-olacak-1060170612.html

TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de: 'Mart ayında da yollarda olacak'

TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de: 'Mart ayında da yollarda olacak'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin mart ayında da yollara çıkacağını... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T09:46+0300

2022-08-20T09:46+0300

2022-08-20T09:46+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

araba

29 ekim cumhuriyet bayramı

mart

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

rifat hisarcıklıoğlu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Bingöl’e geldi.'Yüzde 51 yerli olan TOGG'un fabrikasının açılışını 29 Ekim’de yapacağız'Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrikasının 29 Ekim’de açılışının yapılacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah mart ayında TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220812/togg-test-surusunde-goruntulendi-1059857318.html

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togg, yerli otomobil, araba, 29 ekim cumhuriyet bayramı, mart, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu