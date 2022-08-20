https://sputniknews.com.tr/20220820/sinoptaki-kadin-cinayetinin-detaylari-ortaya-cikti-bicaklayarak-oldurup-otomobili-cesediyle-yakmis-1060160989.html

Sinop'taki kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı: Bıçaklayarak öldürüp otomobili cesediyle yakmış

Sinop'taki kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı: Bıçaklayarak öldürüp otomobili cesediyle yakmış

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan Gülten İnan’ın (52), borç-alacak nedeniyle Kadir Karabulut (36) tarafından... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T01:48+0300

2022-08-20T01:48+0300

2022-08-20T01:49+0300

türkiye

kadın cinayeti

ölüm

sinop

boyabat

araba

ceset

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Sinop Boyabat'a bağlı Koçak köyünde, önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan’ın cansız bedenine ulaştı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edilen şüpheli Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kadir Karabulut, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/afyonkarahisarda-kadin-cinayeti-esini-ve-bir-kisiyi-oldurdu-intikam-benim-isim-diye-paylasti--1060022697.html

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kadın cinayeti, ölüm, sinop, boyabat, araba, ceset