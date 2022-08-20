https://sputniknews.com.tr/20220820/sahin-evlerde-kullanilacak-dogalgazin-tamamini-kendi-cikardigimiz-dogalgazla-karsilayacagiz-1060179620.html

Şahin: Evlerde kullanılacak doğalgazın tamamını, kendi çıkardığımız doğalgazla karşılayacağız

Şahin: Evlerde kullanılacak doğalgazın tamamını, kendi çıkardığımız doğalgazla karşılayacağız

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğalgazın tamamını, kendi çıkardığımız... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T17:28+0300

2022-08-20T17:28+0300

2022-08-20T17:32+0300

mehmet ali şahin

türkiye

doğalgaz

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Safranbolu ilçesine gitti.Şahin, gazetecilere, Yenice ilçesi ile Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'e doğalgaz getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine değinen Şahin, "540 milyar metreküplük doğal gazımızı Filyos'a getirmek için çalışmalar yürüyor. İnşallah önümüzdeki yılın şubat, mart, nisan aylarında doğalgazı Filyos'a getirmiş olacağız, yakacağız ve genel sisteme de bu doğalgazı ekleyeceğiz. Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğalgazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır" diye konuştu.Şahin, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Akdeniz'de çalışmalara başladığına değinerek, "İnşallah onlar da bir müjdeyle gelir. Türkiye geleceğe daha güvenle bakıyor. Türkiye son yıllarda her bakımdan daha da gelişti. Yeterli mi? Değil. Türkiye'yi daha da geliştirmeye, insanımızın refah seviyesini daha da yükseltmeye, Türkiye'yi daha da büyütmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Daha sonra Yazıköy'e geçen Şahin, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'in oğlu Yasin Şahin'in düğününe katıldı.

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mehmet ali şahin, doğalgaz