https://sputniknews.com.tr/20220820/rusyadan-abdye-silahlarin-kontrolu-alaninda-esit-temelde-diyalog-cagrisi-1060182948.html

Rusya’dan ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısı

Rusya’dan ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısında bulundu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T19:33+0300

2022-08-20T19:33+0300

2022-08-20T19:33+0300

dünya

rusya

abd

rusya’nın washington büyükelçiliği

silah

vladimir putin

joe biden

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Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamında denetimlerin yeniden başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıkları, bazı sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi."Bu arada Yeni START'ın süresi üç buçuk yıl sonra doluyor. Geçmişte yapılan Rus-Amerikan müzakerelerinin deneyimi, her iki taraf da hazır olsa dahi bir anlaşma geliştirmek için çok az zaman kaldığını gösteriyor” denilen açıklamada, Washington’a silah kontrolü alanında ‘karşılıklı endişeleri ve çıkarları dikkate alarak eşit temelde’ işbirliği çağrısı yapıldı.Aynı zamanda ABD'nin yaptırımların anlaşma kapsamında Rus tarafının denetimlerini yürütmesi üzerinde etkisi olmadığını söylerken ikiyüzlü davrandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’na gönderdikleri mesajlarda Yeni START anlaşmasına bağlı kaldıklarını doğruladıklarına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda ABD tarafının stratejik istikrar konusunda diyaloğun yeniden başlatılması konusunda Rusya'ya henüz herhangi bir somut öneri sunmadığı kaydedildi.

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