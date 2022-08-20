https://sputniknews.com.tr/20220820/rusyadan-abdye-silahlarin-kontrolu-alaninda-esit-temelde-diyalog-cagrisi-1060182948.html
Rusya’dan ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısı
Rusya’dan ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısında bulundu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T19:33+0300
2022-08-20T19:33+0300
2022-08-20T19:33+0300
dünya
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abd
rusya’nın washington büyükelçiliği
silah
vladimir putin
joe biden
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Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamında denetimlerin yeniden başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıkları, bazı sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi."Bu arada Yeni START'ın süresi üç buçuk yıl sonra doluyor. Geçmişte yapılan Rus-Amerikan müzakerelerinin deneyimi, her iki taraf da hazır olsa dahi bir anlaşma geliştirmek için çok az zaman kaldığını gösteriyor” denilen açıklamada, Washington’a silah kontrolü alanında ‘karşılıklı endişeleri ve çıkarları dikkate alarak eşit temelde’ işbirliği çağrısı yapıldı.Aynı zamanda ABD'nin yaptırımların anlaşma kapsamında Rus tarafının denetimlerini yürütmesi üzerinde etkisi olmadığını söylerken ikiyüzlü davrandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’na gönderdikleri mesajlarda Yeni START anlaşmasına bağlı kaldıklarını doğruladıklarına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda ABD tarafının stratejik istikrar konusunda diyaloğun yeniden başlatılması konusunda Rusya'ya henüz herhangi bir somut öneri sunmadığı kaydedildi.
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rusya, abd, rusya’nın washington büyükelçiliği, silah, vladimir putin, joe biden
rusya, abd, rusya’nın washington büyükelçiliği, silah, vladimir putin, joe biden
Rusya’dan ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısı
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD'ye silahların kontrolü alanında eşit temelde diyalog çağrısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamında denetimlerin yeniden başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıkları, bazı sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.
"Bu arada Yeni START'ın süresi üç buçuk yıl sonra doluyor. Geçmişte yapılan Rus-Amerikan müzakerelerinin deneyimi, her iki taraf da hazır olsa dahi bir anlaşma geliştirmek için çok az zaman kaldığını gösteriyor” denilen açıklamada, Washington’a silah kontrolü alanında ‘karşılıklı endişeleri ve çıkarları dikkate alarak eşit temelde’ işbirliği çağrısı yapıldı.
Aynı zamanda ABD'nin yaptırımların anlaşma kapsamında Rus tarafının denetimlerini yürütmesi üzerinde etkisi olmadığını söylerken ikiyüzlü davrandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“ABD ve Rusya arasında doğrudan hava iletişimi kesildi. Washington'un müttefikleri, ABD'ye müfettişleri ulaştıran Rus uçaklarının transit uçuşlarına ve teknik duraklamalarına hava sahalarını kapattı. Teftiş gruplarımızın ve uçuş ekiplerimizin transit vize almaları engelleniyor. Amerikan tarafı içinse bu sorunların hiçbiri söz konusu değil. Sonuç olarak Washington'un eline açık bir avantaj geçmiş oluyor.”
Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’na gönderdikleri mesajlarda Yeni START anlaşmasına bağlı kaldıklarını doğruladıklarına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda ABD tarafının stratejik istikrar konusunda diyaloğun yeniden başlatılması konusunda Rusya'ya henüz herhangi bir somut öneri sunmadığı kaydedildi.