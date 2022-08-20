Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzelerinin-seri-uretimine-basliyoruz-1060186294.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başlıyoruz
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başlıyoruz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tsirkon hipersonik füzelerinin fiilen ordunun hizmetine girdiğini ve seri üretimine başlandığını duyurdu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T21:55+0300
2022-08-20T22:01+0300
dünya
rusya
sergey şoygu
füze
tsirkon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060186146_14:0:1607:896_1920x0_80_0_0_4011d7b69e3c6e61ca7cb14ef54a9520.jpg
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, deniz tabanlı hipersonik füze Tsirkon’un fiilen ordunun hizmetine girdiğini, ilgili belgelerin bu yıl içinde hazırlanacağını söyledi.Orgeneral Şoygu, “Tsirkon füzelerinin seri üretimine başlıyoruz, füzeler fiilen ordunun hizmetine girdi, bu yıl içinde belgelenmiş olacak” diye konuştu.Kinjal hipersonik füzelerin üretimine de devam edildiği bilgisini veren Şoygu, uluslararası savunma forumu Army-2022 kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından neredeyse yarım trilyon (yaklaşık 152 milyar TL) ruble tutarında sözleşmeler imzalandığını, bunların arasında yeni S-500 uçaksavar füze sistemlerinin ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinin tesliminin de yer aldığını sözlerine ekledi.Rus komutan, “Bu, izolasyondan çok uzakta olduğumuzun ve askeri sanayimizin eskiden de olduğu gibi eksiksiz, güvenilir, emin adımlarla çalışmaya devam ettiğinin bir başka argümanıdır” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060186146_213:0:1408:896_1920x0_80_0_0_497c64670d83162a9c03e5b218f5657b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey şoygu, füze, tsirkon
rusya, sergey şoygu, füze, tsirkon

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başlıyoruz

21:55 20.08.2022 (güncellendi: 22:01 20.08.2022)
© Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına girTsirkon hipersonik füzel
Tsirkon hipersonik füzel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Министерство обороны РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tsirkon hipersonik füzelerinin fiilen ordunun hizmetine girdiğini ve seri üretimine başlandığını duyurdu.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, deniz tabanlı hipersonik füze Tsirkon’un fiilen ordunun hizmetine girdiğini, ilgili belgelerin bu yıl içinde hazırlanacağını söyledi.
Orgeneral Şoygu, “Tsirkon füzelerinin seri üretimine başlıyoruz, füzeler fiilen ordunun hizmetine girdi, bu yıl içinde belgelenmiş olacak” diye konuştu.
Kinjal hipersonik füzelerin üretimine de devam edildiği bilgisini veren Şoygu, uluslararası savunma forumu Army-2022 kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından neredeyse yarım trilyon (yaklaşık 152 milyar TL) ruble tutarında sözleşmeler imzalandığını, bunların arasında yeni S-500 uçaksavar füze sistemlerinin ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinin tesliminin de yer aldığını sözlerine ekledi.
Rus komutan, “Bu, izolasyondan çok uzakta olduğumuzun ve askeri sanayimizin eskiden de olduğu gibi eksiksiz, güvenilir, emin adımlarla çalışmaya devam ettiğinin bir başka argümanıdır” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала