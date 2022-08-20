https://sputniknews.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakani-soygu-tsirkon-hipersonik-fuzelerinin-seri-uretimine-basliyoruz-1060186294.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başlıyoruz

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Tsirkon hipersonik füzelerinin seri üretimine başlıyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tsirkon hipersonik füzelerinin fiilen ordunun hizmetine girdiğini ve seri üretimine başlandığını duyurdu. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

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rusya

sergey şoygu

füze

tsirkon

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, deniz tabanlı hipersonik füze Tsirkon’un fiilen ordunun hizmetine girdiğini, ilgili belgelerin bu yıl içinde hazırlanacağını söyledi.Orgeneral Şoygu, “Tsirkon füzelerinin seri üretimine başlıyoruz, füzeler fiilen ordunun hizmetine girdi, bu yıl içinde belgelenmiş olacak” diye konuştu.Kinjal hipersonik füzelerin üretimine de devam edildiği bilgisini veren Şoygu, uluslararası savunma forumu Army-2022 kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından neredeyse yarım trilyon (yaklaşık 152 milyar TL) ruble tutarında sözleşmeler imzalandığını, bunların arasında yeni S-500 uçaksavar füze sistemlerinin ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinin tesliminin de yer aldığını sözlerine ekledi.Rus komutan, “Bu, izolasyondan çok uzakta olduğumuzun ve askeri sanayimizin eskiden de olduğu gibi eksiksiz, güvenilir, emin adımlarla çalışmaya devam ettiğinin bir başka argümanıdır” ifadelerini kullandı.

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