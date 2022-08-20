https://sputniknews.com.tr/20220820/rus-uzman-isvecin-turkiyenin-sartlarini-yerine-getirme-olasiligi-dusuk-1060188442.html

Rus uzman: İsveç'in Türkiye'nin şartlarını yerine getirme olasılığı düşük

Rus uzman: İsveç'in Türkiye'nin şartlarını yerine getirme olasılığı düşük

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan teröre karışan kişilerin iadesi taleplerine hala olumlu bir yanıt alamadığı yönündeki açıklamaları yorumlayan Rus uzman... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T23:19+0300

2022-08-20T23:19+0300

2022-08-20T23:19+0300

görüş

bekir bozdağ

isveç

türkiye

nato

finlandiya

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’dan istenen kişilerin iadesi ile ilgili hala olumlu yanıt almadığını duyurdu. Bozdağ, Türkiye ile iki ülke arasında imzalanan mutabakata ilişkin açıklamasında, daha önce gönderilen taleplerin yenilendiği gibi, yeni taleplerin de iletildiğini kaydetti.St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Avrupa Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dmitriy Levi, Sputnik’e demecinde İsveç’in Türkiye'nin NATO'ya katılım şartlarını yerine getirme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekti.Rus uzman, “Aslında İsveç için bu durumda Türkiye'nin taleplerini yerine getirmemesi için neredeyse hiçbir dış politik engel yok. Ancak bu bağlamda İsveç'teki kendi içindeki siyasi durumu da hesaba katmak gerekiyor. İsveç'teki yerel siyasi düzeyde ise evet, NATO'ya katılma kararı verildiğine inanıyorum, ancak ne pahasına olursa olsun şeklinde değil. Bu koşullarda, Stockholm'ün yakın gelecekte Ankara'nın taleplerini karşılama olasılığı yüksek değil” diye konuştu.İsveç’in kendi dış politika ataletinin rehinesi konumuna geldiğini dile getiren Levi, “NATO üyeliği konusunda İsveç'e yönelik dış politik baskı oldukça büyük. Bu aynı zamanda, sadece İttifak üyesi olmamakla kalmayıp giriş için hazırlık süreci dahi başlatmamış olmalarına rağmen, kolektif Batı'nın tüm dikkatini kendisi ile Finlandiya'ya çevirdiği son NATO zirvesi de ortaya koydu. Bu durum, İsveç nüfusunun buna hazır olmamasına rağmen ülkeyi kendi dış politika ataletinin rehinesi konumuna getirdi” ifadelerini kullandı.İsveç halkına tehlike yanılsaması empoze etmenin geçici bir olgu olduğuna dikkat çeken Levi, sözlerini şöyle sürdürdü:

isveç

finlandiya

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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bekir bozdağ, isveç, türkiye, nato, finlandiya