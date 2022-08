https://sputniknews.com.tr/20220820/roscosmos-muhendisleri-gelistirdikleri-yeni-rus-yorunge-istasyonunun-ayrintilarini-paylasti-1060173187.html

Roscosmos mühendisleri, geliştirdikleri yeni Rus yörünge istasyonunun ayrıntılarını paylaştı

Yeni Rus yörünge istasyonunu ROS’u geliştiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) mühendisleri, istasyonun özelliklerini ve görevlerini, Uluslararası Uzay... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

'Gezegenin ‘sağlığının’ izlenmesine yardımcı olacak'Roscosmos bünyesinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi Energiya şu anda istasyonun taslak rojelerini geliştiriyor. ROS'un ana görevi Dünya gezegenini izlemek. UUİ’den farklı olarak Rus istasyonu, Rusya’nın ve gezegenin tümünün görünümünü kapsayabilecek.ROS tasarım mühendisi Margarita Sidorova, “UUİ, sadece ülkemizin bile tamamının izlenmesine imkan tanımıyor. ROS, neredeyse tüm gezegeni yörüngeden incelemeyi mümkün kılacak. İstasyon, buzulların erimesinin gözlemlenmesine, yangınların izlenmesine ve önlenmesine olanak sağlayacak. Özellikle Rusya'nın ulaşılması zor bölgelerinde. Şu anda sorun şu ki, onları hemen tespit edemiyoruz ve çok geç fark ediyoruz. ROS, gezegenin ‘sağlığını’ daha yakından izlememize yardımcı olacak” dedi.Energia'da tüm matematiksel hesaplamalardan sorumlu olan Margarita Sidorova bu projede özellikle enerji dengesini hesapladığını belirterek, "İstasyondaki ana enerji kaynağı güneş panelleri. Enerji onlar yoluyla modüle geliyor. Her modülün kendi tüketimi var. İstasyon konumunun her varyasyonundaki tüm modüllere yeterli enerji sağlayacak hesaplamaları yapıyorum” diye konuştu.Energiya'nın Tasarım Departmanı Başkanı Yuri Elizarov ise, ROS ile mevcut UUİ arasındaki farklar hakkında şunları söyledi: “İstasyonumuzun temel farkı, sadece bir Rus yörünge istasyonu olacak olmasıdır. Buna göre de, enerji ve yakıtın yanı sıra cihazlar ve yükler de kendisine ait olacak. Bunu yaparken, UUİ’de bulunmayan yeni yüksek hızlı arayüzleri kullanacağız.”Elizarov, istasyon her ne kadar bir Rus istasyonu olsa da, yabancı uzay aracı ve astronotları kabul edebileceğini kaydetti.ROS’un Rusya’nın UUİ’den ayrılmasıyla birlikte faaliyete geçeceğini vurgulayan Elizarov, “Roscosmos, projenin uygulanması için son tarihleri onayladı. İlki eskizin tamamlanacağı tarih. Bu etabı yaz bitmeden tamamlamalıyız. Ardından önümüzde daha ayrıntılı bir tasarım var, 2023-2024 yılının başında tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra yörüngeye çıkarmaya hazır olacağız” ifadelerini kullandı.Sputnik, Army 2022 Forumunun uluslararası medya partnerliği üstleniyor.

