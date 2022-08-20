https://sputniknews.com.tr/20220820/rizede-tur-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1060178704.html
Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:59+0300
2022-08-20T16:59+0300
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rize
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trafik kazası
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Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html
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rize, kaza, trafik kazası
rize, kaza, trafik kazası
Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
16:59 20.08.2022 (güncellendi: 17:13 20.08.2022) Abone ol
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.