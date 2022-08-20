https://sputniknews.com.tr/20220820/rizede-tur-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1060178704.html

Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:59+0300

2022-08-20T16:59+0300

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türkiye

rize

kaza

trafik kazası

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Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html

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