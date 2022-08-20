Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220820/rizede-tur-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1060178704.html
Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:59+0300
2022-08-20T17:13+0300
türkiye
rize
kaza
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060179087_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c3230b7ec81f0e22b1dbca29696d67fe.jpg
Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/gaziantepte-kaza-15-kisi-hayatini-kaybetti-22-kisi-yaralandi-1060174712.html
türkiye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060179087_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_cc658c0254fdaa96017140b42f8f2106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rize, kaza, trafik kazası
rize, kaza, trafik kazası

Rize'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

16:59 20.08.2022 (güncellendi: 17:13 20.08.2022)
© AArize kaza
rize kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.
Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.
Gaziantep - kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
TÜRKİYE
Gaziantep'te zincirleme kaza: 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
12:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала