https://sputniknews.com.tr/20220820/ridvan-dilmen-galatasarayda-teknik-direktor-kim-olursa-olsun-fatih-terim-baskisi-yasar-1060174277.html

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun Fatih Terim baskısı yaşar

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun Fatih Terim baskısı yaşar

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ı yorumladı. Dilmen, "Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T12:18+0300

2022-08-20T12:18+0300

2022-08-20T12:18+0300

spor

rıdvan dilmen

galatasaray

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Dilmen'in maçla ilgili yorumları şöyle:İlk yarıdaki durgun Galatasaray, ikinci yarıda temposunu yükseltti. Bu maçın bu dakikada kazanılması takım adına çok şey ifade edecektir.Geçen seneki takımın tecrübelenmeye ihtiyacı vardı, bu takımın da fizik olarak toparlanmaya ihtiyacı var. Seferovic toparlayacaktır ancak bu Galatasaray'ın forvete ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez.Galatasaray bu maçı kazanamasa ve önümüzdeki hafta Trabzonspor'a karşı da kötü bir sonuç alsa, camia büyük bir çöküntüye girerdi.Yunus Akgün, bu takıma çok katkı sağlayacak, bu kesin. Ancak Kerem'i de kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bence Kerem'i oyundan almak doğru bir karar değildi.Gerçekçi olmak lazım; Okan Buruk'un Trabzon deplasmanına Gomis ile başlamaması gerek. Şu an fizik kalitesi yok.Galatasaray 3 maçta iyi futbol oynamadı ancak sezon başı için anlaşılabilir bir durum. Bu dönemleri skora yönelik oynayarak geçirmek en doğrusu.Galatasaray oyuncularının yüzde 40'ı fiziksel, yüzde 20'si de mental olarak hazır değil. Mesela Abdülkerim, geçen hafta yaptığı hatadan dolayı çok tedirgindi bugün.Galatasaray'da teknik direktör kim olursa olsun Fatih Terim baskısı yaşar. Terim'in dışarıda kaldığı her dönemde kötü giden teknik direktörler bu baskıyı yaşar Galatasaray'da. Okan Buruk dahi bu baskıyı hisseder eğer sonuçlar kötü olursa.Trabzonspor maçında Mertens ile başlayıp mahkum oynamanın önüne geçebilir Okan Buruk. Oynayabildiği kadar oynatıp sonrasında oyundan alabilirsiniz."

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rıdvan dilmen, galatasaray