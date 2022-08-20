https://sputniknews.com.tr/20220820/polis-izinsiz-miting-sandi-sosyal-medya-fenomeni-roportaj-adamin-film-setine-baskin-1060168892.html

Polis izinsiz miting sandı: Sosyal medya fenomeni Röportaj Adam'ın film setine baskın

Polis izinsiz miting sandı: Sosyal medya fenomeni Röportaj Adam'ın film setine baskın

Adana’da sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca’nın başrolünü üstlendiği “İllegal Hayatlar” filminin çekimi sırasında yapılan miting polis baskınına uğradı. Alana... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T05:41+0300

2022-08-20T05:41+0300

2022-08-20T05:43+0300

türkiye

adana

polis

film

röportaj adam

sosyal medya

mahsun karaca

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Sosyal medyada “Röportaj Adam” olarak ünlenen, gerçek haberler üzerine çekimler yapıp komik bir şekilde halka sunan Mahsun Karaca yine yapılan haberlerden esinlenerek “İllegal Hayatlar” isimli sinema filmi çekmeye karar verdi. İHA'nın haberine göre Karaca, Adana’da kumar oynatmak için kurulan bir siyasi partinin liderinin başından geçen olayları konu alan filmin çekimleri için İstasyon Meydanı'na geldi. Mahsun Karaca rolü gereği Liberal Muhafazakar Komünist Parti Genel Başkanı olarak halka seslendiği ve kalabalığın da Karaca lehine sloganlar attığı sırada polis izinsiz miting yapıldığını zannederek sete geldi. Polis, izinsiz miting yapıldığını söyleyip sonlandırmalarını istedi. Set ekibi ise miting yapmadıklarını film çektiklerini, sahne gereği genel başkanın halka hitap ettiğini söyledi. Polis bunun üzerine film çekimi için izinleri olup olmadığını kontrol etti. Valilikten izin alındığını gören polis, ekibe başarılar dileyerek setten ayrıldı.Mahsun Karaca, filmin Adana’da 260 kez operasyon yapılan bir siyasi partiden esinlenerek çekildiğini ve bir eleştiri filmi olduğunu söyledi. Filmde rol alan Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman ise sanatın ve sanatçının eleştirmek için var olduğunu, bu filmin de yaşanan olaylara eleştirel bir bakış açısıyla baktığını dile getirdi.

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adana, polis, film, röportaj adam, sosyal medya, mahsun karaca