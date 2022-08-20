https://sputniknews.com.tr/20220820/pakistandan-gaziantepteki-kazada-yasamini-yitirenler-icin-taziye-mesaji-1060185187.html
Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T21:09+0300
2022-08-20T21:09+0300
2022-08-20T21:09+0300
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pakistan
gaziantep
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aziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı kaza için bir taziye mesajı Pakistan'dan geldi.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html
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Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
aziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı kaza için bir taziye mesajı Pakistan'dan geldi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.