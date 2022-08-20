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https://sputniknews.com.tr/20220820/pakistandan-gaziantepteki-kazada-yasamini-yitirenler-icin-taziye-mesaji-1060185187.html
Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
pakistan
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aziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı kaza için bir taziye mesajı Pakistan'dan geldi.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html
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pakistan, gaziantep
pakistan, gaziantep

Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

21:09 20.08.2022
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
aziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı kaza için bir taziye mesajı Pakistan'dan geldi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.
Gaziantep - kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
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Bakan Koca: Gaziantep’teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur
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