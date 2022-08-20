https://sputniknews.com.tr/20220820/pakistandan-gaziantepteki-kazada-yasamini-yitirenler-icin-taziye-mesaji-1060185187.html

Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T21:09+0300

2022-08-20T21:09+0300

2022-08-20T21:09+0300

dünya

pakistan

gaziantep

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aziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı kaza için bir taziye mesajı Pakistan'dan geldi.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-koca-gaziantepteki-kazada-toplam-yarali-sayisi-31-1060184166.html

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